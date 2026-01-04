Η μνήμη της ευρέσεως των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Εφραίμ εκ Νέας Μάκρης εορτάζεται στο ομώνυμο ξωκλήσι στην Τάλα της Πάφου, με τριήμερες εκδηλώσεις που άρχισαν την Παρασκευή και ολοκληρώνονται σήμερα.

Σήμερα, συγκεκριμένα, στις 4:30 μ.μ. θα τελεστεί Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Εφραίμ.

Θα εκτίθενται για προσκύνηση τεμάχια των Ιερών Λειψάνων των Αγίων Εφραίμ εκ Νέας Μάκρης, Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, Λουκά του Ιατρού, Νικηφόρου του Λεπρού, Αντωνίου, Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης.

Ο ναός θα είναι ανοικτός σήμερα για προσκύνημα έως τις 8:00 μ.μ.