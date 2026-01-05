Πρόταση για δημιουργία δημόσιου αναγνωστηρίου που θα εξυπηρετεί μαθητές και φοιτητές της Πάφου, στην περιοχή του Αναβαργού, σε χαλίτικη γη που υπάρχει, κατέθεσε η επικεφαλής της δημοτικής ομάδας του ΔΗΚΟ στον Δήμο Πάφου, Αγάθη Σαββίδου.

Στον χώρο αυτό του αναγνωστηρίου οι χρήστες θα μπορούν να βρουν έναν ήσυχο χώρο για ανάγνωση και θα έχουν μια δεύτερη επιλογή, ως αλλαγή του χώρου μελέτης εκτός από το χώρο του σπιτιού τους, εξηγεί. Οι βιβλιοθήκες δεν προσελκύουν μαθητές και φοιτητές λόγω του αυστηρού ύφους τους και επειδή για λόγους ασφαλείας κλείνουν νωρίς. Ενώ ένα αναγνωστήριο, υποστηρίζει η Αγάθη Σαββίδου, μπορεί να κερδίσει το στοίχημα του μαθητόκοσμου και φοιτητόκοσμου, διότι θα λειτουργεί μέχρι αργά το βράδυ. Ταυτόχρονα θα πρέπει να διαθέτει ελεύθερη πρόσβαση στο ίντερνετ, θα έχει πάρκινγκ αυτοκινήτων, ενώ σε ξεχωριστό χώρο μπορεί να υπάρχει καφέ για ένα διάλειμμα από τη μελέτη.

Η περιοχή του Αναβαργού, μια περιοχή του Δήμου Πάφου με την οποία γειτνιάζουν πολλά σχολεία ,όπως το Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου, το Λύκειο Αγίου Νεοφύτου, δημοτικά και ιδιωτικά σχολεία, είναι ο ιδανικός τόπος για ένα τέτοιο έργο, καθώς είναι και εκτός του κέντρου της πόλης με την έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, καταλήγει η κ. Σαββίδου.