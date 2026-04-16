Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας βρίσκεται από χθες ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ της Ελλάδος, Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος συμπλήρωσε το πρώτο 24ωρο διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη το πρωί της Τετάρτης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κρίσιμες οι επόμενες τουλάχιστον 10 ημέρες, διάστημα που η ιατρική ομάδα των νευρολόγων και των εντατικολόγων του νοσοκομείου θα παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή την πορεία της υγείας του 53χρονου ασθενή μετά τον εμβολισμό τον οποίο διενήργησε ο επεμβατικός νευροακτινολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνος Μονάδας Ενδαγγειακής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Κοργιαλένειο Μπενάκειο», κ. Ευτύχιος Αρχοντάκης. Το μόνο βέβαιο είναι πως θα πρόκειται για μία περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας, αγωνίας και κρίσιμων αποφάσεων.

Ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη υποβλήθηκε σε εμβολισμό, προκειμένου να ανακοπεί η αιμορραγία στον εγκέφαλο που προκλήθηκε όταν έσπασε το ανεύρυσμα, και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται πολύ σοβαρή αλλά ελεγχόμενη.

«Οι πρώτες ημέρες είναι δύσκολες» ανέφερε ο κ. Αρχοντάκης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Αντέννα χθες, προσθέτοντας ότι «πρέπει να ξεπεραστούν κάποιοι κίνδυνοι». Το ανεύρυσμα εγκεφάλου, μία παθολογική διεύρυνση ή διόγκωση τμήματος ενός αιμοφόρου αγγείου του εγκεφάλου, εμφανίζεται στο 5% του γενικού πληθυσμού. Τα ανευρύσματα εγκεφάλου συχνά ανακαλύπτονται όταν σπάσουν, προκαλώντας αιμορραγία στον εγκέφαλο ή στο χώρο ο οποίος περιβάλλει στενά τον εγκέφαλο και ονομάζεται «υπαραχνοειδής χώρος». Ο ασθενής μπορεί να αισθάνεται έναν ξαφνικό πρωτόγνωρο πονοκέφαλο, ενώ σε περιπτώσεις μεγαλύτερης αιμορραγίας, χάνει τις αισθήσεις του.

Όπως συνέβη και στην περίπτωση του 53χρονου πολιτικού. Ο κ. Μυλωνάκης κατέρρευσε το πρωί της Τετάρτης στη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου και διακομίστηκε ταχύτατα στον «Ευαγγελισμό», όπου το προσωπικό έδωσε μάχη με τον χρόνο για την αντιμετώπιση του επείγοντος περιστατικού, με την ίδια αυταπάρνηση και επιστημοσύνη που το πράττει για κάθε ασθενή που χρειάζεται επείγουσα περίθαλψη.

Αμέσως μετά τις απεικονιστικές εξετάσεις που έδωσαν τη διάγνωση «ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο» κλήθηκε για τον εμβολισμό ο κορυφαίος επεμβατικός νευροακτινολόγος κ. Αρχοντάκης από το νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» – σημειωτέον αυτό γίνεται σε όλα τα περιστατικά που καλείται να αντιμετωπίσει ο «Ευαγγελισμός» καθώς έχει υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας των δυο νοσοκομείων.

«Δράσαμε γρήγορα, το ανεύρυσμα αποκλείστηκε αμέσως, έγινε επιτυχώς η επέμβαση» είπε ο κ. Αρχοντάκης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό χθες, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, οι γιατροί πρέπει να παρεμβαίνουν εντός 48 ωρών από το επεισόδιο ρήξης ανευρύσματος, καθώς οι πιθανότητες επαναρρήξης είναι αυξημένες κυρίως τις πρώτες ώρες.

Πλέον οι θεράποντες γιατροί καλούνται να αντιμετωπίσουν την εγκεφαλική αιμορραγία που έχει ήδη προκληθεί στον 53χρονο ασθενή. Χορηγείται φαρμακευτική αγωγή και έχει τοποθετηθεί καθετήρας ενδοκράνιας πίεσης για τη συνεχή, άμεση μέτρηση της πίεσης εντός του κρανίου.

Οι πρώτες 48 ώρες θεωρούνται καθοριστικές, καθώς σε αυτό το διάστημα ελλοχεύουν οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι επιπλοκών. Η σταθερότητα δεν θεωρείται δεδομένη, αλλά κατακτάται βήμα-βήμα. Η μέχρι τώρα πορεία στη ΜΕΘ είναι πάντως σταθερή. Από εκεί και πέρα, ξεκινά ένα δεύτερο, εξίσου απαιτητικό κεφάλαιο: αυτό της αναμονής και της σταδιακής αξιολόγησης.

«Καθαρότερη εικόνα για την πορεία του ασθενούς θα υπάρχει μετά το πέρας του δεκαημέρου. Θα είναι 10 μέρες αγωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αρχοντάκης. Οι θεράποντες γιατροί γνωρίζουν καλά ότι είναι μια μάχη που δίνεται σιωπηλά, μέσα από δείκτες, αντιδράσεις και μικρές ενδείξεις που μπορεί να καθορίσουν την πορεία του ασθενή. Αν και η επέμβαση κρίθηκε επιτυχής και το ανεύρυσμα αντιμετωπίστηκε άμεσα, το σώμα και ο εγκέφαλος καλούνται τώρα να διαχειριστούν το σοκ της αιμορραγίας.

Οι επιστήμονες προχωρούν με ψυχραιμία και μεθοδικότητα — όμως ο χρόνος, η αντοχή του οργανισμού και η εξέλιξη των επόμενων ημερών είναι εκείνα που τελικά θα δώσουν τις απαντήσεις.