Μπορεί να γράφουμε για την θεά της ομορφιάς, για την πόλη της Αφροδίτης, για τα λουτρά και τους ιερούς κήπους της, ωστόσο επιστημονική μελέτη που εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος με τη συνεργασία τουριστικών φορέων της επαρχίας, έφερε στο φως μια σοκαριστική πραγματικότητα: Οι ίδιοι οι κάτοικοι της επαρχίας Πάφου έχουν ελλιπή γνώση των όσων αφορούν στην Αφροδίτη και τον μύθο, ενώ η συγκεκριμένη μυθολογία εμφανίζει χαμηλή αναγνωρισιμότητα ακόμη και μεταξύ των επαγγελματιών του τουρισμού.

Πρόκειται για την πρώτη φάση της μελέτης που περιλάμβανε πρωτογενή έρευνα σε όλους τους τοπικούς εταίρους και οργανωμένα σύνολα, τουριστικούς συνεργάτες και ξένους εισερχόμενους επισκέπτες με την χρήση ερωτηματολογίου.

Η έρευνα επιβεβαίωσε ανησυχίες που επικρατούσαν μεταξύ φορέων της Πάφου εδώ και χρόνια, καταδεικνύοντας χαμηλή αναγνωρισιμότητα του μύθου από ντόπιους επαγγελματίες, αλλά και ξένους επισκέπτες. Όπως δείχνει η μελέτη, οι εταίροι γενικότερα έχουν ανεπαρκή γνώση για τον μύθο της θεάς, ενώ τόσο οι τοπικοί εταίροι όσο και η πολιτεία γενικότερα προωθούν περιορισμένα ή και καθόλου τον μύθο, οι δε επισκέπτες δεν νιώθουν ότι βρίσκονται στην περιοχή όπου γεννήθηκε και έζησε η θεά της ομορφιάς.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε σύγκλιση στις απόψεις των εταίρων ώστε ο μύθος να αποτελέσει στο εξής για την Πάφο ένα πολύ σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό. Αναγνωρίσθηκε ακόμη ότι υπάρχει ανάγκη ανάδειξης της τοπικής, εθνικής και ευρωπαϊκής διάστασης του μύθου, ανάγκη εκπαίδευσης των ενασχολούμενων με τον τουρισμό για τον μύθο της Αφροδίτης, για αναβάθμιση υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών και για περαιτέρω επενδύσεις στην προώθηση και χρήση τεχνολογικών και άλλων εργαλείων για την ανάδειξη του μύθου.

Μετά το πρώτο αυτό στάδιο της μελέτης, αναμένεται η δημιουργία δεξαμενής σκέψης με σκοπό την συζήτηση και συλλογή ιδεών και εισηγήσεων για μελλοντικά έργα και δράσεις για την ανάδειξη και προώθηση του μύθου της θεάς Αφροδίτης. Θα ακολουθήσει, βάσει του προγραμματισμού, η δεύτερη φάση της μελέτης, που περιλαμβάνει την δημιουργία σχεδίου δράσης και οδικού χάρτη ενεργειών για υλοποίηση του σε βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση.