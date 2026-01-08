Η απομάκρυνση των τσιμεντομπλόκ από τον πλατειακό χώρο του Κάστρου στο λιμανάκι Κάτω Πάφου, θέμα το οποίο έχουν ανοίξει πρόσφατα ο Δήμος Πάφου και άλλοι παράγοντες της πόλης, θα γίνει όπως όλα δείχνουν πραγματικότητα, αλλά όχι άμεσα λόγω χειμώνα. Δεδομένης της χειμερινής περιόδου που εμφανίζει και έντονα φαινόμενα φέτος, τα προστατευτικά αυτά υλικά θα παραμείνουν στον χώρο και η μετακίνηση τους, για αισθητικούς λόγους, θα έχει όπως όλα δείχνουν ορίζοντα το καλοκαίρι του χρόνου στον οποίο εισήλθαμε.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι το αίτημα του Δήμου και άλλων οργανωμένων συνόλων της επαρχίας αντιμετωπίζεται με κατανόηση και θετική οπτική από τα αρμόδια κρατικά τμήματα και ότι το ερχόμενο καλοκαίρι θα είναι περίοδος πρακτικών εξελίξεων στο θέμα.

Θέση των αρμοδίων, σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, είναι ότι δεδομένης της χειμερινής σεζόν τα τσιμεντομλόκ κρίνεται ωφέλιμο να παραμείνουν και τους επόμενους μήνες στη θέση τους για να διασφαλισθεί η καλή λειτουργία του λιμενίσκου τους χειμερινούς μήνες και η μετακίνηση τους να γίνει απρόσκοπτα όταν οι καιρικές συνθήκες το ευνοούν με την έλευση του καλοκαιριού. Παράλληλα, κρίνεται ότι οι αισθητικοί λόγοι που επικαλούνται οι παράγοντες της Πάφου δεν είναι τόσο πιεστικοί πλέον, δεδομένης της ελάττωσης του τουριστικού ρεύματος και η απομάκρυνση των τσιμεντομπλόκ θα είναι περισσότερο εμφανής όταν αρχίσει το μαζικό τουριστικό ρεύμα του επόμενου καλοκαιριού.

Θυμίζουμε ότι το θέμα των τσιμεντομπλόκ που προστατεύουν την πλατεία του Κάστρου της Κάτω Πάφου άνοιξε πρόσφατα, μετά την αντίστοιχη απομάκρυνση των υλικών αυτών από τους χώρους του αεροδρομίου Πάφου, όπου είχαν τοποθετηθεί για λόγους ασφαλείας τα τελευταία χρόνια. Με αφορμή την απομάκρυνση εκείνη, Δήμος Πάφου και άλλοι φορείς τόνισαν ότι τα τσιμεντομπλόκ στο λιμανάκι της Πάφου έχουν ζωή πολλαπλάσια από τα μετακινηθέντα του αεροδρομίου, αφού εδώ και πέραν των 20 χρόνων τοποθετήθηκαν πάνω στον τοίχο που εκτείνεται κατά μήκος του χερσαίου χώρου, προκειμένου να προστατεύουν την πλατεία του Κάστρου από τον κυματισμό της ανοιχτής θάλασσας πίσω του. Ζητούν δε την απομάκρυνση τους, προβάλλοντας το αντιαισθητικό της ύπαρξης των τεράστιων αυτών όγκων δίπλα από ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και μέσα σε ένα ευρύτερο φυσικό περιβάλλον μοναδικού κάλλους.

Η δημοτική αρχή τόνισε στις παραστάσεις της ότι τα τσιμεντομπλόκ δημιουργούν αρνητικές εντυπώσεις και σχολιασμό από τις χιλιάδες των καθημερινών επισκεπτών στην περιοχή και τονίζει ότι ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες, που δεν υπάρχει θέμα με τον κυματισμό, δεν απομακρύνονται όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί όταν πρωτοτοποθετήθηκαν.

Η Πάφος ζητά την οριστική απομάκρυνση τους και την εκπόνηση μελετών από τις αρμόδιες κρατικές αρχές για την λήψη άλλων, πιο ενδεδειγμένων μέτρων προστασίας του χερσαίου χώρου του Κάστρου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Το να συνεχίζουν να παραμένουν εκεί οι τσιμεντένιοι όγκοι, επισημαίνεται, απλώς μειώνει την μοναδική φυσική καλλονή και την προβολή του ίδιου του Κάστρου, ενώ παρεμποδίζει και τους επισκέπτες από το να έχουν άπλετη θέα προς το ανοιχτό πέλαγος.