Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος ανακοινώνει ότι ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών και Διοίκησης, Γιώργος Μεραμβελιωτάκης, κατατάσσεται στο κορυφαίο 0,22% των ακαδημαϊκών παγκοσμίως στο πεδίο της Βιώσιμης Ανάπτυξης για την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με την κατάταξη ScholarGPS 2025.

Η διάκριση βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένους δείκτες που αφορούν την ποιότητα των επιστημονικών δημοσιεύσεων, τη συνολική ερευνητική παραγωγή και τον επιστημονικό αντίκτυπο του έργου των ερευνητών. Το ScholarGPS αξιολογεί περισσότερους από 30 εκατομμύρια ερευνητές από περισσότερα από 55.000 πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα παγκοσμίως.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος επενδύει σταθερά στην ενίσχυση της έρευνας και στη διεθνή παρουσία του ακαδημαϊκού του προσωπικού, αναφέρει η ανακοίνωση. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζει τη συστηματική ερευνητική δραστηριότητα, τη συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με τις προκλήσεις της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Η συγκεκριμένη διάκριση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Πανεπιστημίου για την προαγωγή της έρευνας, τη διασφάλιση ποιότητας και την ενίσχυση της διεθνούς του παρουσίας, με σαφή προσανατολισμό στη δημόσια ευθύνη και τη συμβολή της ανώτατης εκπαίδευσης στην κοινωνία, καταλήγει το Νεάπολις Πάφος.