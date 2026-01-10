Στην τρίτη εκδήλωση διαμαρτυρίας σε διάστημα τριών μηνών προχώρησαν σήμερα οι κάτοικοι Αναρίτας, στην ανατολική ορεινή Πάφο για την σχεδόν δίχρονη καθυστέρηση που όπως καταγγέλλουν παρατηρείται στην ανάπλαση του πυρήνα της κοινότητας.

Τα βέλη των κατοίκων στρέφονται και προς την κοινοτική αρχή, καταγγέλλοντας ότι ο εργολάβος παρουσίασε ενώπιον της 13 διαφορετικά είδη πέτρας για χρήση στην αναπλασθείσα περιοχή, ωστόσο κανένα δεν του ενέκριναν.

Οι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν και σήμερα στο κέντρο της κοινότητας και πορεύθηκαν συμβολικά στο υπό ανάπλαση τμήμα του κεντρικού πυρήνα της Αναρίτας, έχοντας μαζί τους και άτομα με κινητικά προβλήματα σε τροχοκαθίσματα, καθώς και άλλους ομοχώριους με σοβαρά προβλήματα υγείας που όπως τόνισαν υποφέρουν κυριολεκτικά από την αναβλητικότητα στην υλοποίηση του έργου.

Το έργο της ανάπλασης του πυρήνα, τόνισαν υπογράφτηκε πριν δύο περίπου χρόνια, αλλά κοινοτική αρχή και εργολάβος δεν συμφωνούν στο είδος του πλακόστρωτου που θα τοποθετηθεί και έκτοτε είναι στα δικαστήρια. Υποστηρίζουν επίσης ότι ο κοινοτάρχης και τα μέλη της τοπικής αρχής δεν εμφανίζονται για να δώσουν εξηγήσεις στους κατοίκους για την κατάσταση, δεδομένου, κατά τους ίδιους τους παραπονούμενους, ότι όλους αυτούς τους μήνες ο εργολάβος παρουσίασε 13 δείγματα πέτρας για το πλακόστρωτο και έχουν απορριφθεί όλα.

Αποτέλεσμα όλων αυτών των ασυμφωνιών, τονίζουν, είναι να ζούμε για 18 μήνες μέσα σε ένα εργοτάξιο και να γίνεται η καθημερινότητα μας εφιάλτης μόλις βγούμε από τα σπίτια μας.