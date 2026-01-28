Την προσοχή όσων κινούνται στα ορεινά εφιστά η Αστυνομία, καθώς η διακίνηση γίνεται μονό με αντιολισθητικές αλυσίδες ή οχήματα 4Χ4.

Συγκεκριμένα οι δρόμοι Πλατρών – Τροόδους, Καρβουνά – Τροόδους και Προδρόμου – Τροόδους, είναι ανοικτοί ΜΟΝΟ για οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς ή εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες.

Το ίδιο ισχύει και για τον δρόμο Κυπερούντας – Χανδριών.

Οι δρόμοι Παπούτσας – Άγιου Θεοδώρου και Παπούτσας – Αγρού, είναι ανοικτοί άλλα ολισθηροί.

Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.