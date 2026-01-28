Στην υπογραφή συμφωνίας με οίκο μελετητών προχώρησε ο Δήμος Ακάμα στο πλαίσιο της υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου έργου αστικής και τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή «Πότιμα», της Κισσόνεργας.



Σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής αρχής, η συμφωνία αφορά στην παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών και περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών, την ετοιμασία αρχιτεκτονικών και τεχνικών σχεδίων, καθώς και την επίβλεψη των έργων που θα υλοποιηθούν. Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων και λειτουργικών υποδομών, οι οποίες θα αναβαθμίσουν αισθητικά και ποιοτικά την περιοχή, ενισχύοντας παράλληλα το τουριστικό και κοινωνικό της αποτύπωμα.

Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία τουριστικού περιπτέρου, την τοπιοτέχνηση του τεμαχίου, την κατασκευή παιδικής χαράς, υπαίθριου γυμναστηρίου, χώρου στάθμευσης, καθώς και τη διαμόρφωση πεζόδρομου, προσφέροντας χώρους αναψυχής, άθλησης και ασφαλούς μετακίνησης για κατοίκους και επισκέπτες.



Το συνολικό ποσό του συμβολαίου ανέρχεται στις 134 χιλιάδες ευρώ.

Με την υλοποίηση του έργου, η περιοχή «Πότιμα» αναμένεται να μετατραπεί σε έναν σύγχρονο, καλαίσθητο και πολυλειτουργικό δημόσιο χώρο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συνολική αναβάθμιση του Δημοτικού Διαμερίσματος Κισσόνεργας, καταλήγει η ανακοίνωση.