Υποστηρικτές του έκπτωτου Μητροπολίτη τέως Πάφου Τυχικού, συγκεντρώθηκαν από τις 11.00 το πρωί έξω από την Μητρόπολη Πάφου, θέλοντας να διαμαρτυρηθούν για τις εξελίξεις αναφορικά με το θέμα που προέκυψε ως προς την χρήση χώρων της Μητρόπολης από τον κ. Τυχικό και την συνεχιζόμενη διαμάχη, όπως θεωρούν, με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου.

Οι υποστηρικτές του Επισκόπου Τυχικού που βρίσκονται στην Μητρόπολη είναι περίπου 30 άτομα. Αρχικά παρέμειναν στον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης, ενώ στη συνέχεια κάποιοι εξ αυτών εισήλθαν και στο εσωτερικό της, εκφράζοντας λεκτικά την ενόχληση τους για την αντιμετώπιση που τυγχάνει ο Επίσκοπος Τυχικός, όπως ανέφεραν, χωρίς πάντως τα πράγματα να εκτραχυνθούν.

Για την συγκέντρωση είναι ενήμερη η Αστυνομία Πάφου, ωστόσο στην Μητρόπολη δεν έχουν μεταβεί μέλη της δύναμης αφού κρίθηκε ότι δεν συντρέχει προς το παρών λόγος για κλιμάκωση των εκατέρωθεν ενεργειών.

Στο μεταξύ ο Επίσκοπος Τυχικός συνεχίζει να διαμένει στο διαμέρισμα που βρίσκεται στον κήπο της Μητρόπολης Πάφου.