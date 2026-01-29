Τον Σεπτέμβριο του 2028 θα είναι ολοκληρωμένο και έτοιμο να λειτουργήσει το νέο Νοσοκομείο Πόλεως Χρυσοχούς. Στην εξαγγελία προέβη σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά την διάρκεια συνάντησης που είχε στο Προεδρικό με τον Δήμο Πόλης και τους τέσσερις βουλευτές Πάφου.

Όπως ανακοίνωσε στους φορείς της επαρχίας ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο θεμέλιος λίθος για το νέο νοσοκομείο, που αποτελεί διακαή πόθο των φορέων και των πολιτών του διαμερίσματος Χρυσοχούς εδώ και δεκαετίες, θα τεθεί τον Φεβρουάριο του 2027.

Το νέο, υπερσύγχρονο νοσηλευτήριο του ακριτικού διαμερίσματος, θα είναι συνολικού κόστους 17 εκατομμυρίων ευρώ και θα έχει συνολική έκταση επτά χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, εκ των οποίων οι πέντε χιλιάδες θα αφορούν σε καλυμμένους χώρους.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ικανοποιώντας τα αιτήματα των φορέων του διαμερίσματος και της επαρχίας γενικότερα, ανακοίνωσε ότι το νέο κρατικό νοσηλευτήριο στην Πόλη Χρυσοχούς θα έχει κλινικές όλων των ειδικοτήτων, όπως επίσης μικρή μονάδα αιμοκάθαρσης, φαρμακείο και ελικοδρόμιο.

Το νέο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς θα ανεγερθεί σε γη που βρίσκεται απέναντι από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Πόλης, σε τρία τεμάχια. Δύο εξ αυτών είναι τουρκοκυπριακά, ενώ για το τρίτο, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες για την απαλλοτρίωση του.

Εξερχόμενος από το Προεδρικό Μέγαρο, ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίηση των φορέων του διαμερίσματος Χρυσοχούς και του ίδιου για τις σημερινές εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ένα όνειρο δεκαετιών λαμβάνει πλέον σάρκα και οστά, είπε, ενώ το σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι το νέο νοσηλευτήριο θα είναι πλήρως εξοπλισμένο για να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες των ακριτών κατοίκων, αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών του καλοκαιριού.