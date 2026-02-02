Τα τέσσερα μουσεία που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια σε κοινότητες του Ακάμα, λειτουργούν ήδη από το πρώτο διάστημα λειτουργίας τους ως εμπλουτιστικός παράγοντας για την ανάδειξη της περιοχή και την προσέλκυση επισκεπτών στα χωριά της χερσονήσου. Αυτό καταδεικνύουν τόσο τα επίσημα στοιχεία επισκεψιμότητας των μουσειακών αυτών χώρων κατά το 2025, όσο και η βράβευση τους στο τελευταίο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτιστικού Τουρισμού, που πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία.

Βραβευθέντα μουσεία είναι το Μουσείο Αγροτικής Ζωής Ακάμα στη Δρούσια, το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης Ορνιθοπανίδας και Χλωρίδας στον Κάθηκα, το Κέντρο Πληροφόρησης Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας στις Αρόδες και το Μουσείο Χελώνας στην Ίνεια.

Τα τέσσερα μουσεία της χερσονήσου απέσπασαν το πρώτο βραβείο, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε 54 συμμετοχές από 15 χώρες, με θέμα τις εμπειρίες επισκεπτών και την αυθεντικότητα για βιώσιμους, έξυπνους και ανθεκτικούς πολιτιστικούς τουριστικούς προορισμούς. Η κριτική επιτροπή εξήρε την πρόταση για την αριστεία στην αναζωογόνηση των μουσείων της περιοχής της Λαόνας, αναδεικνύοντας πρακτικές συμμετοχικού, αυθεντικού και βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού. Υψηλή βαθμολογία απέσπασε το επιτυχημένο μοντέλο που εφαρμόζεται στην λειτουργία των τεσσάρων μουσείων και το οποίο αναγνωρίζεται πλέον ως ευρωπαϊκή καλή πρακτική πολιτιστικής αναζωογόνησης.

Κύρια στοιχεία που συνέβαλαν στη βράβευση, σύμφωνα με το σκεπτικό της επιτροπής, ήταν η ενσωμάτωση των μουσείων και των πολιτιστικών τους πόρων σε μια ενιαία περιφερειακή εμπειρία, η κοινή ταυτότητα προώθησης και οι βιωματικές εμπειρίες που προσφέρονται στους επισκέπτες. Οι δράσεις περιλαμβάνουν ξεναγήσεις, εργαστήρια και εκπαιδευτικές ανταλλαγές, οι οποίες ενισχύονται από ψηφιακά εργαλεία και υποστηρίζονται από τη βελτιωμένη προσβασιμότητα μέσω οργανωμένων περιηγήσεων.

Και σε επίπεδο καθημερινότητας ωστόσο, οι τέσσερις χώροι έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην κίνηση στα χωριά, αναφέρουν κοινοτικές αρχές, δεδομένου ότι πέραν των οργανωμένων τουριστικών περιηγήσεων ολοένα και περισσότεροι κύπριοι εκδρομείς μεταβαίνουν σε αυτά, ενώ έχουν ήδη ενταχθεί και στο πρόγραμμα των επιμορφωτικών επισκέψεων από εκπαιδευτήρια.