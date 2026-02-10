Θέλει να βάλει τον Πρωταρά στο χάρτη με τους πιο ελκυστικούς προορισμούς της Ευρώπης ο Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας, που ανέθεσε στον διεθνούς φήμης brand strategist, Peter Economides, την οικοδόμηση της νέας του ταυτότητας. Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για τη διαμόρφωση του branding της περιοχής παρουσιάστηκαν πρόσφατα στους χορηγούς, καθώς και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η παρουσίαση εστίασε στα επόμενα βήματα που απαιτούνται για τη συγκρότηση μιας ενιαίας και βιώσιμης στρατηγικής ανάπτυξης του τουριστικού brand και ανάδειξης του Πρωταρά και ευρύτερα ολόκληρου του Δήμου, με στόχο, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση «τη θεμελίωσή του ως ενός από τους ελκυστικότερους προορισμούς της Μεσογείου και της Ευρώπης».

Κατά την πρώτη φάση της μελέτης χαρτογραφήθηκαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής και εντάχθηκαν στο αφήγημα που θέλει να προωθήσει ο Δήμος, μέσω της ανάδειξης του ήλιου και της θάλασσας, της ιστορίας και του πολιτισμού, της γαστρονομίας, του τουρισμού ευεξίας, καθώς και του αθλητικού και καταδυτικού τουρισμού. Ο Peter Economides παρουσίασε, όπως αναφέρει ο Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας, «το νέο ευρύτερο όνομα-ταυτότητα του τουριστικού προορισμού, για το οποίο θ’ ακολουθήσει η ανάπτυξη της οπτικής ταυτότητας και των σχεδιαστικών εφαρμογών, που θα παρουσιαστούν σε ειδική, μεγάλη εκδήλωση ενώπιον σημαντικών φορέων του τουρισμού και μελών του Υπουργικού Συμβουλίου».

Ο δήμαρχος, Γιώργος Νικολέττος, σημείωσε πως ο Δήμος πρωτοπορεί σε παγκύπριο επίπεδο, καθώς αποτελεί τον πρώτο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης «που προχωρεί μεθοδικά στη διαμόρφωση ολοκληρωμένου στρατηγικού branding, βασισμένου σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές». Υπογράμμισε, εξάλλου, ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν περιορίζεται στην προβολή, αλλά συνιστά ένα αναπτυξιακό εργαλείο μακράς πνοής, που στοχεύει στη βιώσιμη ευημερία της τοπικής κοινωνίας και στη διεθνή ανταγωνιστικότητα του προορισμού.

Η επιλογή του Peter Economides δεν ήταν τυχαία από τον Δήμο, αφού βρίσκεται πίσω από τη διαμόρφωση των brands χωρών, οργανισμών και μεγάλων επιχειρήσεων, όπως η Apple και η Pepsi.