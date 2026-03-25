Έχοντας κτυπήσει δεύτερο – ακόμα πιο ανησυχητικό – καμπανάκι, οι αρμόδιοι με τον τουρισμό φορείς, καλούνται πλέον να κινηθούν με ταχύτητες φωτός για να προλάβουν τα χειρότερα. Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι μετά τις ακυρώσεις κρατήσεων για την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου, πλέον καταγράφονται ακυρώσεις και για τον Μάιο, την ίδια στιγμή που οι κρατήσεις για το καλοκαίρι κινούνται με ανησυχητικά υποτονικό ρυθμό, ειδικά μάλιστα αν λάβουμε υπόψη την χρονική περίοδο, στην οποία βρισκόμαστε.

Αστραπιαίες κινήσεις

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, οι εμπλεκόμενοι με τον κλάδο θα πρέπει να κινηθούν αστραπιαία, ώστε να σταλούν άμεσα τα σωστά μηνύματα για την πραγματική κατάσταση στην Κύπρο. Η ταχύτητα στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει τεράστια σημασία, καθώς τα μηνύματα θα πρέπει να σταλούν σε πολλούς αποδέκτες, ώστε να υπάρξει στο τέλος της ημέρας το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μεταξύ άλλων, τουριστικοί πράκτορες, αεροπορικές εταιρείες, οργανωτές ταξιδίων, πολιτικοί προϊστάμενοι, θα πρέπει να τύχουν σωστής ενημέρωσης για την τουριστική Κύπρο. Όπως μας ανέφεραν χαρακτηριστικά επαγγελματίες του κλάδου, μέσα στο επόμενο δίμηνο, θα πρέπει να στηθεί ένας μηχανισμός, ο οποίος θα ξεκινά από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα περιλαμβάνει τα αρμόδια υπουργεία, τις Πρεσβείες, την Hermes, τους ξενοδόχους και γενικά όλους τους εμπλεκόμενους, οι οποίοι θα πρέπει να «παρελάσουν» όπως μας αναφέρθηκε χαρακτηριστικά σε όλα τα κέντρα αποφάσεων. Ενδεικτικά, μας λέχθηκε ότι η προσπάθεια θα πρέπει να αγγίξει μέχρι και τις επαρχίες και τις αρμόδιες ΕΤΑΠ, οι οποίες πρέπει να αναλάβουν το δικό τους κομμάτι, στην προσπάθεια ενημέρωσης.

Υπενθυμίζεται ότι σε προχθεσινές του δηλώσεις στο κρατικό ραδιόφωνο, ο υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, επισήμανε ότι αυτή τη στιγμή, δίνεται έμφαση στην αλλαγή της εικόνας της Κύπρου, μέσα από στοχευμένες κινήσεις. Μεταξύ άλλων, συνεχίζεται η συνεργασία με οίκο δημοσίων σχέσεων, έχουν εντατικοποιηθεί οι επαφές με στρατηγικούς συνεργάτες, εντός και εκτός Κύπρου, ενώ παράλληλα υπάρχει και συνεχής παρακολούθηση των δεδομένων της αγοράς. Όπως ανέφερε ο κ. Κουμής, οι επαφές γίνονται πλέον σε πιο τακτική βάση, με στόχο την καλύτερη κατανόηση της κατάστασης και τον εντοπισμό τρόπων αντίδρασης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η εξέλιξη θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ενίσχυση εσωτερικής αγοράς

Σε ό,τι αφορά πιθανά μέτρα στήριξης, ο υφυπουργός Τουρισμού επιβεβαίωσε ότι εξετάζεται και η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς, ώστε να δοθούν κίνητρα σε Κύπριους να επιλέξουν τοπικά καταλύματα. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορούν να γίνουν ανακοινώσεις σε αυτό το στάδιο, καθώς οι σχετικές αποφάσεις βρίσκονται ακόμη υπό επεξεργασία. «Εξετάζεται ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να προηγηθούν αναλύσεις πριν από την λήψη οποιασδήποτε απόφασης.

Σημείο κλειδί των προσπάθειών, είναι να μην χαθούν οι ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία των τουριστών μας. Η προσπάθεια αυτή δεν αναμένεται να είναι εύκολη, καθώς σύμφωνα με τον κ. Κουμή, αυτή τη στιγμή υπάρχει αρνητικό κλίμα μεταξύ των ταξιδιωτών. «Το σημερινό σκηνικό διαφέρει ουσιαστικά από αυτό του 2022 – 2023, όταν η Κύπρος είχε να διαχειριστεί κυρίως την απώλεια της ρωσικής και ουκρανικής αγοράς. Τότε δημιουργήθηκε ένα κενό που έπρεπε να καλυφθεί μέσα από ενίσχυση υφιστάμενων συνεργασιών, άνοιγμα νέων αγορών και βελτίωση της αεροπορικής συνδεσιμότητας. Σήμερα, όμως, πέραν από την απώλεια συγκεκριμένων αγορών, υπάρχει και ένας δεύτερος, πιο δύσκολα διαχειρίσιμος παράγοντας. Έχουμε να διαχειριστούμε το συναίσθημα εκατομμυρίων Ευρωπαίων, καθώς έχει διαμορφωθεί ένα αρνητικό κλίμα γύρω από την περιοχή, το οποίο επηρεάζει τις αποφάσεις των ταξιδιωτών». Ο κ. Κουμής επιβεβαίωσε ότι αυτή τη στιγμή έχει χαθεί η αγορά του Ισραήλ, καθώς και αγορές της αραβικής χερσονήσου. Το μεγαλύτερο ζήτημα, όπως είπε, είναι η ευρύτερη στάση των Ευρωπαίων επισκεπτών, που αποτελούν και τη βασική πηγή τουρισμού για την Κύπρο.

Σε σχέση με την αγορά του Ισραήλ, προ ημερών ανακοινώθηκε ότι η ισραηλινή ταξιδιωτική εταιρεία ISSTA, προχωρεί στην δημιουργία «αερογέφυρας» μεταξύ Ιορδανίας και Κύπρου, λόγω των έκτακτων περιορισμών στο πτητικό πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιούνται καθημερινές πτήσεις από το αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία προς την Πάφο, κατά τις μέρες του εβραϊκού Πάσχα – το διάστημα δηλαδή από 30 Μαρτίου έως 8 Απριλίου, με στόχο να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση για σύντομες διακοπές στο εξωτερικό, σε μια περίοδο όπου η διαθεσιμότητα πτήσεων από το Ισραήλ παραμένει περιορισμένη.

Αυξήσεις εισιτηρίων

Την ίδια στιγμή, ο διευθύνων σύμβουλος της easyJet, Kenton Jarvis, αναφέρθηκε στις τιμές των εισιτηρίων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι προς το τέλος του καλοκαιριού θα πρέπει να περιμένουμε αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, όταν δηλαδή λήξουν οι υφιστάμενες συμβάσεις αντιστάθμισης κινδύνου για τα καύσιμα.