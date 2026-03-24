Τρόπους αντίδρασης απέναντι στις πιέσεις που δέχεται η τουριστική βιομηχανία εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή μελετούν η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, μετά από συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Νίκο Αναστασίου, και αντιπροσωπεία του κόμματος.

Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι στη συνάντηση τέθηκαν στοιχεία για τη σημερινή εικόνα που διαμορφώνεται στον τουρισμό, ενώ καταγράφηκαν και οι απόψεις και εισηγήσεις της ΕΔΕΚ. Όπως είπε, το Υπουργείο Εργασίας και η Κυβέρνηση προχωρούν άμεσα στις απαραίτητες μελέτες, ώστε, μόλις αξιολογηθούν τα δεδομένα, να είναι έτοιμοι να καθορίσουν την ανάλογη αντίδραση το συντομότερο δυνατό.

Πέρα από τον τουρισμό, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Ο Υπουργός ανέφερε ότι εξετάστηκε η αναλογιστική μείωση του 12% στις συντάξεις που επιβάλλεται για όσους αφυπηρετούν πριν από το 65ο έτος της ηλικίας τους, σημειώνοντας ότι στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης προβλέπεται μείωση αυτού του ποσοστού, ανάλογα με τα κριτήρια που θα καθοριστούν.

Όπως πρόσθεσε, στη συνάντηση συζητήθηκε και το χρέος των περίπου 12 δισ. ευρώ του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον ίδιο να αναφέρει ότι εξετάζονται τρόποι ώστε το ποσό αυτό να επιστρέψει σταδιακά στο Ταμείο, επίσης στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης.

Ο κ. Μουσιούττας είπε ακόμη ότι βασικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι η ενίσχυση των χαμηλών συντάξεων, τις οποίες χαρακτήρισε απαράδεκτα χαμηλές, ενώ αναφέρθηκε και στην πορεία της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα για την ολοκλήρωση και κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη συνάντηση με την ΕΔΕΚ φιλική και εποικοδομητική, σημειώνοντας ότι συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τον εργατικό τομέα στην Κύπρο. Ευχαρίστησε επίσης την ηγεσία του κόμματος, αναφέροντας ότι η ΕΔΕΚ ήταν το πρώτο κόμμα που ζήτησε συνάντηση μαζί του μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στο Υπουργείο.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου, δήλωσε ότι το κόμμα έθεσε ως βασική προτεραιότητα την ανάγκη για ουσιαστική αύξηση των συντάξεων, υποστηρίζοντας ότι η αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων έχει αποδυναμωθεί σημαντικά.

Όπως είπε, η ΕΔΕΚ διαπίστωσε ότι υπάρχει μελέτη από το Υπουργείο Εργασίας προς τη σωστή κατεύθυνση και αναμένει πλέον την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή για περαιτέρω συζήτηση.

Ο κ. Αναστασίου ανέφερε επίσης ότι τέθηκε το θέμα της μείωσης της σύνταξης κατά 12% για όσους λαμβάνουν σύνταξη πριν από τα 65, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα που επηρεάζει μεγάλο αριθμό πολιτών που αφυπηρετούν από τα 63 τους χρόνια. Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβαν από τον Υπουργό, υπάρχει προσπάθεια για ρύθμιση και αυτού του θέματος.

Τέλος, αναφέρθηκε και στο ποσό που οφείλει το κράτος προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να διαμορφωθεί ένας οδικός χάρτης για τη σταδιακή επιστροφή των χρημάτων, ώστε το Ταμείο να αποκτήσει μεγαλύτερη δυνατότητα επενδυτικής δραστηριότητας και ενίσχυσης των αποδόσεών του.