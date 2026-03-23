Η κυβέρνηση έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία νέων στοχευμένων μέτρων για αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από την περιφερειακή κρίση, τα οποία θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα από το αρμόδιο υπουργείο, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης μετά τη σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η δυνατότητα της πολιτείας να εξετάζει και να προγραμματίζει νέα μέτρα βασίζεται στα στέρεα δημοσιονομικά θεμέλια της οικονομίας, υπενθυμίζοντας ότι ήδη βρίσκονται σε ισχύ μέτρα ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ. Έκανε αναφορά για τη μείωση κατά 10% του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα, την επιδότηση για τη διατίμηση 08 σε ευάλωτους καταναλωτές και στη διατίμηση 10 για ορισμένες επιχειρήσεις, τον μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά είδη, τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 3% και 5% σε κάποια άλλα είδη και πολλά άλλα μέτρα.

“Πέραν τούτου, έχει γίνει χθες μια σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, βεβαίως με τον Υπουργό Οικονομικών. Έχουν εξεταστεί όλα εκείνα τα μέτρα που το οικονομικό επιτελείο επεξεργαζόταν τις προηγούμενες ημέρες. Έχει καταρτιστεί αυτός ο κατάλογος των μέτρων, μέτρα τα οποία είναι σύμφωνα και με τις πρόνοιες και με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας θυμίζω ότι το συγκεκριμένο ζήτημα ήταν ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την τελευταία του Σύνοδο. Τα μέτρα θα πρέπει να είναι και στοχευμένα, αλλά να έχουν και μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο εφαρμογής. Και αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι η αναγνώριση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι το κάθε κράτος μέλος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, είτε ως προς το ενεργειακό του μείγμα είτε ως προς τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα. Ως εκ τούτου, ναι, έχουν ετοιμαστεί μέτρα τα οποία το αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν καθηκόντως από το αρμόδιο Υπουργείο».

Πρόσθεσε ακόμη ότι η κυβέρνηση έχει προετοιμαστεί για όλα τα ενδεχόμενα, καταρτίζοντας στρατηγικό πλάνο εφαρμογής μέτρων κατά περιόδους, ανάλογα με τη διάρκεια και την εξέλιξη της κρίσης, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα για σύντομη αποκλιμάκωση.

Ερωτηθείς για τις εισηγήσεις των κομμάτων, ο Εκπρόσωπος είπε ότι όσες προτάσεις έχουν ήδη υποβληθεί ή θα κατατεθούν άμεσα θα ληφθούν υπόψη, εφόσον είναι ρεαλιστικές, εφικτές, δημοσιονομικά βιώσιμες και συμβατές με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.