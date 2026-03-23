Το ενδεχόμενο λήψης κινήτρων για ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού εξετάζει το Υφυπουργείο Τουρισμού, καθώς οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αρχίζουν να γίνονται αισθητές και στον κυπριακό τουριστικό τομέα.

Μιλώντας στο ΡΙΚ, ο υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής ανέφερε ότι βρίσκεται υπό εξέταση ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο θα δοθούν κίνητρα σε Κύπριους πολίτες για να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους σε ξενοδοχεία της χώρας.

Όπως είπε, η πορεία του τουρισμού στην Κύπρο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κλιμάκωση και τη διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, εξέφρασε αισιοδοξία για την εξέλιξη της κατάστασης, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να διατηρηθεί θετική προσέγγιση.

Ο κ. Κουμής ανέφερε επίσης ότι από την πρώτη στιγμή εφαρμόζονται οριζόντιες δράσεις, ενώ η επικοινωνία με στρατηγικούς συνεργάτες του τομέα έχει εντατικοποιηθεί.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Κύπρος παραμένει ασφαλής προορισμός, επιδιώκοντας να στείλει μήνυμα σταθερότητας εν μέσω της περιφερειακής αναταραχής.