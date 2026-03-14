Αν και η Λάρνακα μετρά μικρότερες απώλειες από άλλες επαρχίες στις ροές τουριστών για τον Μάρτιο, η αβεβαιότητα που προκαλεί η παράταση της περιφερειακής σύρραξης στη Μέση Ανατολή, αλλά και το πάγωμα των νέων κρατήσεων, προκαλούν ανησυχία στους τουριστικούς φορείς της.

Μιλώντας στον «Φ», ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Λάρνακας, Μάριος Πολυβίου, ανέφερε πως πρέπει να ξεκαθαρίσει πως η χώρα μας είναι ασφαλής προορισμός, υποδεικνύοντας πως οι φορείς του τουρισμού περιμένουν την υλοποίηση όσων συζητήθηκαν στην πρόσφατη σύσκεψη στο Προεδρικό υπό τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Όπως εξήγησε, για τον Μάρτιο υπάρχουν ακυρώσεις λόγω της αρχικής ματαίωσης πτήσεων από τις χώρες της Ευρώπης, και εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί. «Εμάς στη Λάρνακα οι ακυρώσεις για τον Μάρτιο είναι μεταξύ 15% και 20% και οι πληρότητες των ξενοδοχείων δεν ξεπερνούν το 40%, ενώ αυτή την περίοδο θα έπρεπε να ήταν κοντά στο 60%. Υπάρχουν και κάποιες ακυρώσεις τον Απρίλιο, οι οποίες προς το παρόν δεν είναι σε τεράστιο αριθμό», σημείωσε, διευκρινίζοντας, ωστόσο, πως «πάγωσαν εντελώς οι νέες κρατήσεις». Το θετικό, όπως εξήγησε ο κ. Πολυβίου, είναι πως δεν υπάρχουν μαζικές ακυρώσεις για το καλοκαίρι. «Εκείνοι που ακυρώνουν συνήθως επαναπρογραμματίζουν για πιο μετά την κράτησή τους, δηλαδή, περιμένουν να τελειώσει η κατάσταση και γι’ αυτό δεν έχουμε μαζικές ακυρώσεις», τόνισε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Λάρνακας, πρόσθεσε, ακόμη, πως οι ακυρώσεις στη Λάρνακα αναλογικά είναι σε μικρότερα ποσοστά από την Πάφο και την ελεύθερη Αμμόχωστο, ωστόσο, υπάρχουν απώλειες. «Υπάρχουν ακυρώσεις και δεν είναι όπως τον περασμένο Ιούνιο (σ.σ. πόλεμος των 12 ημερών), όταν υπήρξε μεγάλη ζήτηση επειδή η κυβέρνηση του Ισραήλ είχε καλέσει τους υπηκόους της να μαζευτούν είτε στη Λάρνακα, είτε στην Αθήνα και να περιμένουν το άνοιγμα του αεροδρομίου του Τελ Αβίβ. Αυτή τη φορά αυτό το φαινόμενο δεν παρατηρήθηκε, επειδή είχαμε ακυρώσεις πτήσεων και από την Ευρώπη», σημείωσε, διευκρινίζοντας πως είναι πολύ θετικό το γεγονός πως αποκαταστάθηκε η συνδεσιμότητα τουλάχιστον με τις χώρες της ΕΕ. «Οπωσδήποτε βοηθά το γεγονός πως επανήρχισαν οι πτήσεις από την Ευρώπη, αφού πέραν του ότι δεν ερχόταν κόσμος αυτό περνούσε και λανθασμένα μηνύματα. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό πως ξεκίνησαν όλες οι πτήσεις από όλες της χώρες-μέλη της ΕΕ και από όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Μόνο από τη Μέση Ανατολή υπάρχουν ακυρώσεις κι αυτό γίνεται επειδή είναι κλειστά τα αεροδρόμια από τα οποία θα ξεκινούσαν οι πτήσεις», ανέφερε καταλήγοντας ο κ. Πολυβίου.