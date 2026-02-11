Οι σχεδιασμοί για την δημιουργία τους να μετρούν πλέον 10ετία και από το 2021 κιόλας ανακοινώθηκε επισήμως η δημιουργία τους. Το διάστημα που μεσολάβησε έκτοτε όμως, πέρασε χωρίς κανένα πρακτικό νέο για το σημαντικό αυτό περιβαλλοντικό έργο, γεγονός που δημιούργησε ανησυχίες για την υλοποίηση των σχεδιασμών. Φτάνοντας όμως στο 2026, φαίνεται ότι επιτέλους το νερό μπαίνει στο αυλάκι, τουλάχιστον για το ένα εκ των δύο αυτών περιβαλλοντικών έργων.

Ο Δήμος Πάφου από τις 19 Ιανουαρίου παρουσίασε δημόσια τα σχέδια που αφορούν στην δημιουργία του γραμμικού πάρκου ανατολικά της δημαρχούμενης περιοχής και το οποίο συνορεύει με την Γεροσκήπου μέχρι και τα όρια της κοινότητας Κονιών. Πρόκειται για το ανατολικό γραμμικό πάρκο, ενώ στο τραπέζι είναι και ο σχεδιασμός για το δυτικό γραμμικό πάρκο που σε συνδυασμό θα καλύπτουν τα όρια του Δήμου Πάφου από όλες τις πλευρές. Το γραμμικό πάρκο που είναι πλέον ώριμο για δημιουργία ξεκινά από τα όρια των Κονιών και διαμέσου του μεγάλου αργακιού που διέρχεται από το Παφιακό Στάδιο καταλήγει στην παραλιακή περιοχή Κάτω Πάφου, ενώ το δε δεύτερο που ακολουθεί θα ξεκινά από την περιοχή του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου και θα καταλήγει στο δυτικό παραλιακό μέτωπο της Πάφου.

Ο μεγαλόπνοος σχεδιασμός γίνεται με την ενίσχυση που παρέχει η συγχρηματοδότησης του από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαικής Ένωσης.

Το πρώτο γραμμικό πάρκο αφορά στην περιοχή Κονιών-Παφιακού-Κάτω Πάφου, ενώ το δεύτερο εφάπτεται με τις κοινότητες Χλώρακα, Έμπα και Μεσόγη. Πρόκειται συγκεκριμένα για έκταση παραπλεύρως του αργακιού που ξεκινά από την περιοχή Μεσόγης, περνάει πίσω από το Λύκειο Αγίου Νεοφύτου, συνεχίζει παρά το 10ο Δημοτικό Σχολείο, διασχίζει τα «Διπλαρκάτζια» και την περιοχή Μουττάλλου και εκχύνεται στη θάλασσα, στην Ιστορική Ακτή «Βρέξη» της Χλώρακας.

Με την κατασκευή εκτεταμένων ποδηλατοδρόμων και πεζόδρομων, με τη διαμόρφωση μικρών πλατειών που θα αποτελούν χώρους συνάθροισης και κοινωνικών δραστηριοτήτων, δεντροφύτευση, δημιουργία γεφυριών και δημιουργία κατά μήκος του μικρών παιδότοπων, τα γραμμικά αυτά πάρκα θα αποτελούν στολίδι για τα δεδομένα της Πάφου, εκτιμούν οι τοπικοί παράγοντες.

Την ίδια στιγμή, υποστηρίζουν, θα σταματήσει η περιθωριοποίηση που επικρατεί, αντιστροφή της υφιστάμενης αρνητικής περιβαλλοντικής εικόνας και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος από αυθαίρετες επεμβάσεις ασυνείδητων.

Από το έργο θα ωφεληθούν κυρίως ο πληθυσμός των παρακείμενων αναπτυγμένων οικιστικών περιοχών όπου υπάρχουν σχολεία και προσφυγικοί οικισμοί, θα δημιουργηθεί ένα ασφαλές δίκτυο διαδρομής για ποδηλατιστές και πεζοπόρους, ενώ η σύνδεση του με το παραλιακό μέτωπο θα προσελκύσει και τουρίστες σε μια διαφορετική περιήγηση, τονίζουν οι παράγοντες της Πάφου. Επιπρόσθετα θα βοηθήσει στον περιορισμό και αποτροπή ρύπανσης της κοίτης με άχρηστα υλικά και σκουπίδια όπως συμβαίνει σήμερα σε πολλά σημεία, κατέληξαν.