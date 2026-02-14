Μπορεί η κατάσταση στα φράγματα παρά την πολυομβρία των τελευταίων μηνών να είναι ακόμη σε αποκαρδιωτικά επίπεδα, για τα πολύ μικρά φράγματα ωστόσο η κατάσταση αρχίζει να διαφοροποιείται. Ένα από αυτά τα φράγματα της επαρχίας Πάφου, κατέγραψε σήμερα την πρώτη υπερχείλιση του φετινού υδατικού έτους.

Πρόκειται για το φράγμα του Πωμού, χωρητικότητας μόλις 860 χιλιάδων κυβικών μέτρων νερού, το οποίο μετά και τις πολύ έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή το τελευταίο 48ωρο, υπερχείλισε σήμερα τα ξημερώματα.

Μόλις τον περασμένο Οκτώβριο το συγκεκριμένο φράγμα ήταν ουσιαστικά άδειο, έχοντας στη λεκάνη του μόλις 80 χιλιάδες κυρικά μέτρα νερού. Το μικρό του μέγεθος ωστόσο, αλλά και οι περιορισμοί στην άρδευση που εφαρμόσθηκαν λόγω του υδατικού, συνέτειναν στο να γεμίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα και να υπερχειλίσει πλέον.

Το φράγμα του Πωμού χρησιμεύει για την άρδευση των πολλών καλλιεργειών της περιοχής.

Σε αντίθεση με τον Πωμό, τα άλλα φράγματα του διαμερίσματος Χρυσοχούς καταγράφουν ακόμη χαμηλές πληρότητες. Η Ευρέτου, τρίτο μεγαλύτερο φράγμα της Κύπρου, βρίσκεται σήμερα μόλις στο 19% της χωρητικότητας του, ενώ τα μικρά φράγματα Αργάκας και Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς στο 33% και 59% αντίστοιχα.