Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει πλέον στην Πάφο το φαινόμενο των κλοπών σαράβαλων που είτε ακόμη κυκλοφορούν στους δρόμους, είτε έχουν ακινητοποιηθεί σε ανοιχτούς χώρους από τους ιδιοκτήτες τους. Αιτία για το φαινόμενο αυτό, εξηγούν επαγγελματίες του κλάδου της εμπορίας οχημάτων και ανταλλακτικών, είναι η ολοένα και μεγαλύτερη αγορά που δημιουργείται στην επαρχία με στόχο την εξεύρεση μεταχειρισμένων εξαρτημάτων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμοδίων του χώρου, η έξαρση που παρουσιάζει η αγορά παλιών αυτοκινήτων από αλλοδαπούς και τα οποία έχουν συχνή ανάγκη από ανταλλακτικά κάθε κατάστασης και ποιότητας, λόγω περιορισμένου οικονομικού βαλάντιου των ιδιοκτητών, γιγαντώνει παράλληλα και τον παράνομο εφοδιασμό της αγοράς αυτής.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις καταγράφηκαν πρόσφατα σε περιοχές της πόλης, όπου δύο ιδιοκτήτες που είχαν αφήσει τα αυτοκίνητα τους ακινητοποιημένα για μήνες σε ανοιχτούς χώρους της Πάφου, τα βρήκαν κυριολεκτικά μισά όταν μετέβησαν μετά από καιρό εκεί που τα είχαν σταθμεύσει. Άγνωστοι δράστες τα αποσυναρμολόγησαν και πήραν τα περισσότερα εξαρτήματα τους, προφανώς για να τα πωλήσουν ή να τα επαναχρησιμοποιήσουν.

Οι συγκεκριμένες υποθέσεις δεν είναι άσχετες, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, με τις πρόσφατες καταγγελίες ότι κλοπές και βανδαλισμοί σε αυτοκίνητα στην Πάφο, έχουν σχέση με το φαινόμενο της κυκλοφορίας στους δρόμους πολλών παλιών οχημάτων που αγοράζονται από αλλοδαπούς, με ολοένα και περισσότερους αρμόδιους φορείς ή επαγγελματίες του χώρου των ανταλλακτικών να επισημαίνουν ότι τα πάρα πολλά παλιά αυτοκίνητα στην Πάφο, που συνήθως τα οδηγούν αλλοδαποί, έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για φθηνά ανταλλακτικά.

Αυτά τα ανταλλακτικά όμως, τονίζουν, αφενός δεν επαρκούν στην αγορά, λόγω των πολλών ζημιών που παρουσιάζουν συνεχώς τα αυτοκίνητα-σαράβαλα, και αφετέρου τα γνήσια ανταλλακτικά είναι σαφώς πιο ακριβά από τα μεταχειρισμένα- κλεμμένα. Συνεπώς βρίσκουν εύκολα αγοραστές, δηλαδή τους κατόχους τέτοιων οχημάτων, οι οποίοι αδυνατούν να δαπανήσουν πολλά χρήματα για επισκευή ή για συντήρηση. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που έχουν στην κατοχή τους ένα παλιό αυτοκίνητο.

Καλούν δε την Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου να αυξήσει τις νυχτερινές, κυρίως, περιπολίες στις συνοικίες για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το ολοένα και ογκούμενο αντικοινωνικό αυτό φαινόμενο.