Σε καταγγελίες ότι η έλλειψη οράματος και στρατηγικού σχεδιασμού κρατούν την Γεροσκήπου καθηλωμένη, προέβη με δήλωση του ο Αντιδήμαρχος Ιεροκηπίας, Ανδρέας Σιήκκης.

Η Γεροσκήπου δεν αντέχει αποφάσεις χωρίς όραμα, αναφέρει συγκεκριμένα, ενώ κάνει λόγο για πλειοψηφίες χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό που δεν χτίζουν πόλεις.

Η Γεροσκήπου χρειάζεται αναπτυξιακό σχέδιο, όχι πρόχειρες πλειοψηφίες, επισημαίνει, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι το παλιό στρατόπεδο αγνοείται και η πόλη χάνει την ευκαιρία της.

Ο Αντιδήμαρχος Ιεροκηπίας καταγγέλλει επίσης απόκρυψη ουσιαστικών στοιχείων σε συγκεκριμένες συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου και ζητά να επανεξετασθεί με σοβαρότητα το κτηριολογικό πρόγραμμα που δόθηκε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την τελευταία συνεδρία του σώματος.