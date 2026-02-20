Συζητήθηκε χθες στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στην παρουσία και του Υπουργού, τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Σε δήλωση του το μέλος της Επιτροπής, βουλευτής Πάφου του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής, επεσήμανε ότι δυστυχώς, πολλά από τα έργα παρουσιάζουν τεράστιες καθυστερήσεις, ενώ άλλα παραμένουν βαλτωμένα, με τις επιπτώσεις να επιβαρύνουν την κοινωνία.

Πρώτο εξ αυτών, τονίζει, ο δρόμος Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, ένα έργο που ξεκίνησε το 2021 και σήμερα, το 2026, βρίσκεται ουσιαστικά σταματημένο, με μόλις το 20% να έχει ολοκληρωθεί. Η διαδικασία κατασκευής έχει διακοπεί, επισημαίνει και η Β’ Φάση, η οποία έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει, παραμένει στο Τμήμα Περιβάλλοντος για την ολοκλήρωση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Παράλληλα, η διαδικασία προσφοροδότησης της Α’ Φάσης, σύμφωνα και με την ενημέρωση του Υπουργού, λαμβάνει παράταση ενός μήνα, ώστε να δοθεί χρόνος στους ενδιαφερόμενους να ετοιμάσουν τις προσφορές τους. Ο κ. Φακοντής κάλεσε το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων να επιταχύνει τις διαδικασίες ώστε να προχωρήσει άμεσα το έργο.

Τα οδικά έργα αναβάθμισης του υφιστάμενου δρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, επίσης, παρουσιάζουν σημαντικές καθυστερήσεις σύμφωνα με τον βουλευτή Πάφου, που παρατηρεί ότι θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2026, καθώς πρόκειται για δρόμο με αυξημένη κίνηση, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε από τον αρμόδιο Υπουργό, τόνισε, τα έργα αναμένεται να παραταθούν μέχρι τον Απρίλιο.

Σε ότι αφορά στον δρόμο Χλώρακας – Πέγειας, ένα έργο που εκκρεμεί εδώ και χρόνια, είπε ο Βαλεντίνος Φακοντής, ενημερωθήκαμε χθες ότι εκκρεμεί η μελέτη βιωσιμότητας από την Πολεοδομία, καθώς και τα κατασκευαστικά σχέδια από διάφορες αρμόδιες υπηρεσίες. Παράλληλα, εκκρεμεί και η διαδικασία των απαλλοτριώσεων. Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί, φαίνεται ότι το έργο θα λάβει περαιτέρω παράταση και η προκήρυξη προσφορών θα μετατεθεί για το 2027, παρά τις υποσχέσεις για προκήρυξη εντός του 2026, ανέφερε.

Στην κοινοβουλευτική επιτροπή, σύμφωνα με τον βουλευτή Πάφου του ΑΚΕΛ, συζητήθηκαν επίσης τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο επαγγελματικός κλάδος των ταξί και κατά πόσο υπάρχει ανάγκη χορήγησης νέων αδειών. Ενημερωθήκαμε από την Πρόεδρο της Αρχής Αδειών ότι εκκρεμεί νομοθετική ρύθμιση, η οποία στοχεύει στη μεταρρύθμιση του κλάδου, επεσήμανε. Αναμένουμε την κατάθεση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και, εφόσον διαπιστωθούν ανάγκες, θα εκδοθούν νέες άδειες ώστε να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν.

Τέλος, ο Βαλεντίνος Φακοντής δήλωσε ότι τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν για την εφαρμογή της νομοθεσίας που ψηφίστηκε πριν από δύο χρόνια σχετικά με το κλιμακωτό πρόστιμο στα φώτα τροχαίας, το οποίο μειώνεται από 300 ευρώ σε 85 ευρώ. Δυστυχώς, χρειάστηκαν δύο χρόνια για να τεθεί σε εφαρμογή η νομοθεσία και να διατεθούν 1,5 εκατομμύριο ευρώ στην εταιρεία, προκειμένου να τροποποιήσει το σχετικό λογισμικό, παρατήρησε. Το γεγονός αυτό το θεωρούμε απαράδεκτο. Ωστόσο, έστω και τώρα, οι πολίτες θα επωφεληθούν από την άρση αυτής της στρέβλωσης, κατέληξε.