Σε αναμμένα κάρβουνα βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι της περιοχής Επισκοπής, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στα Λειβάδια και στην Ορόκλινη. Η ανησυχία είναι έκδηλη, καθώς πρόκειται για μια ιδιαίτερα μεταδοτική ασθένεια που μπορεί να επιφέρει σοβαρό πλήγμα στο ζωικό κεφάλαιο και κατ’ επέκταση στην τοπική οικονομία.

Από το βράδυ του Σαββάτου (21/2), οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι της Επισκοπής προχώρησαν σε κλείσιμο του δρόμου που οδηγεί στις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής, σε μια προσπάθεια να προστατεύσουν τις εγκαταστάσεις και τα ζώα τους.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι οι εικόνες που εξασφάλισε το philenews, όπου διακρίνονται κτηνοτρόφοι να τοποθετούν αυτοσχέδια εμπόδια στον δρόμο και να προχωρούν σε ψεκασμούς οχημάτων.

«Το κράτος πρέπει να έρθει άμεσα και να προχωρήσει σε συστηματικούς ψεκασμούς», αναφέρει ο κ. Κεντέας Παπάς, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του. Όπως σημειώνει, μόνο στην περιοχή της Επισκοπής λειτουργούν επτά με οκτώ κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ η δική του είναι από τις μεγαλύτερες, με περίπου 2.000 αιγοπρόβατα και αγελάδες.

«Δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μας για να έρθουν να ψεκάζουν τα αυτοκίνητα που διέρχονται. Αν εισέλθει έστω και ένα μολυσμένο όχημα στην κτηνοτροφική περιοχή, για εμάς όλα τελείωσαν. Έχω επενδύσει σχεδόν δύο εκατομμύρια ευρώ για να δημιουργήσω αυτή τη μονάδα. Το κράτος οφείλει να ενδιαφερθεί για όλα τις μονάδες της Κύπρου. Εγώ ψεκάζω τη μάντρα μου, όμως δεν γνωρίζω ποιος εισέρχεται στην περιοχή μας. Θα περιμένουμε να γεμίσουμε κρούσματα, όπως συνέβη στην Ελλάδα;» διερωτάται χαρακτηριστικά.

Στο σημείο έσπευσαν το πρωί της Κυριακής ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Κουρίου, Λεύκιος Πρόδρομου, καθώς και δημοτικοί σύμβουλοι, προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση και να ακούσουν τα αιτήματα των κτηνοτρόφων.

Στην Επισκοπή λειτουργούν περίπου έντεκα κτηνοτροφικές μονάδες. Σύμφωνα με τον κ. Προδρόμου ο ίδιος από χθες βράδυ έδωσε έγκριση για να κλείσει ο δρόμος πάρα το Γυμνάσιο Επισκοπής για την ασφάλεια των κτηνοτροφικών μονάδων.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν την άμεση παρέμβαση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, με εντατικούς ελέγχους και απολυμάνσεις, προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση της νόσου και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των μονάδων τους.