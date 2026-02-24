Το Υπουργείο Εσωτερικών αναμένει ακόμη τα πρακτικά των συνεδριάσεων κατά τις οποίες αποφασίσθηκαν οι επίμαχες προσλήψεις των 18 εποχικών εργατών στον Δήμο Πόλης, για τις οποίες έγινε καταγγελία και διατάχθηκε έρευνα. Πηγή του ΥΠΕΣ ανέφερε στον «Φ» ότι το θέμα δεν έχει ερευνηθεί ακόμη στην ολότητα του, δεδομένου ότι τα αναγκαία πρακτικά και έγγραφα από τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς δεν έχουν παραληφθεί ακόμη.

Την έρευνα διέταξε ο Υπουργός Εσωτερικών, μετά την γραπτή καταγγελία που έφθασε ενώπιον του όπως και προς τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας από Αντιδήμαρχο του Δήμου και στην οποία καταγγέλλονται συγκεκριμένες υποθέσεις που σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα συνιστούν κατάχρηση εξουσίας και πλημμελή διοίκηση από την δημοτική αρχή.

Την καταγγελία έκανε ο Αντιδήμαρχος του διαμερίσματος Κρήτου Τέρρα του Δήμου Πόλης, Δέρβης Χαραλάμπους, ο οποίος υποστηρίζει ότι η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Πόλεως προχώρησε παράτυπα σε απόφαση για επαναπρόσληψη των εποχικών εργατών των οποίων έληγαν τα συμβόλαια, χωρίς προκήρυξη των θέσεων, επειδή τέσσερα από τα μέλη του έχουν συγγενική σχέση πρώτου βαθμού με ισάριθμους εργάτες και συγκεκριμένα είναι γονείς τους.

Όπως αναφέρεται στην γραπτή καταγγελία, το θέμα ήλθε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Πόλεως Χρυσοχούς πριν ένα χρόνο, όταν και έληγε η περίοδος απασχόλησης των 18 εποχικών εργατών της δημοτικής αρχής. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο του διαμερίσματος Κρήτου Τέρρα, η Δημοτική Γραμματέας ενημέρωσε την ολομέλεια για το γεγονός αυτό και επεσήμανε ότι θα πρέπει βάσει των νόμων και κανονισμών να προχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο στην ανανέωση των συμβάσεων για άλλο ένα μήνα, ώστε στη συνέχεια να τροχοδρομηθεί η διαδικασία της νέας προκήρυξης των θέσεων και παράλληλα η δημοτική αρχή να εγκρίνει την σχετική προκήρυξη.

Παρά ταύτα, υποστηρίζει ο κ. Χαραλάμπους, ο Δήμαρχος Πόλης επέμεινε στο να επαναπροσληφθούν όλοι οι εποχικοί εργάτες, πλην ενός, μέχρι το τέλος του χρόνου και εισηγήθηκε όπως ο Δήμος προκηρύξει τις υπόλοιπες θέσεις που απομένουν για πρόσληψη νέου προσωπικού.

Αν και κάποια μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφέρεται στην καταγγελία, πρότειναν να προκηρυχθούν όλες οι θέσεις όπως προνοείται και να δοθεί προτεραιότητα στους ήδη υπηρετούντες εργάτες που λήγει η σύμβαση τους, εντούτοις η πλειοψηφία του σώματος υπερψήφισε την πρόταση του Δημάρχου, τονίζει, αποδίδοντας το στο ότι τέσσερα εκ των μελών του Συμβουλίου είναι γονείς εποχικών εργατών.

Οι μειοψηφίσαντες στην απόφαση αυτή, αναφέρει η καταγγελία Δέρβη Χαραλάμπους, έθεσαν θέμα εγκυρότητας της απόφασης και παράβαση κανονισμών αφού στην ψηφοφορία κακώς μετείχαν άτομα που έχουν συγγένεια πρώτου βαθμού με τους υπαλλήλους.