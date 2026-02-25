Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει ότι οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας – ΟΚΥπΥ, βρίσκονται στη διάθεση των κτηνοτρόφων που έχουν επηρεαστεί από την έξαρση του αφθώδους πυρετού.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε όσους το έχουν ανάγκη, καθώς και η έγκαιρη διαχείριση τυχόν αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα της δύσκολης αυτής κατάστασης.

Οι πληγέντες κτηνοτρόφοι που επιθυμούν να λάβουν ψυχολογική στήριξη μπορούν να επικοινωνούν στα ακόλουθα τηλέφωνα:

24 818706 (Δευτέρα – Παρασκευή, 07:30 – 15:00)

(Δευτέρα – Παρασκευή, 07:30 – 15:00) 94 069682 (24ωρη λειτουργία)

Ο Δήμος εκφράζει τη στήριξη και τη συμπαράστασή του προς όλους τους επηρεαζόμενους κτηνοτρόφους.