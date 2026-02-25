Εκδήλωση διαμαρτυρίας για τις εξαφανίσεις γατών πραγματοποιείται σήμερα στις 14:30, έξω από το Αρχηγείο Αστυνομίας, με αίτημα όπως οι αρμόδιοι διερευνήσουν πλήρως τις υποθέσεις.

Στήριξη στην πρωτοβουλία εκφράζουν το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και η Ομάδα Δράσης για τα Ζώα του Κινήματος.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως πρόκειται για υπόθεση που καταγγέλθηκε στις 22/1/2026 και, μέχρι και σήμερα, τα γατάκια εξακολουθούν να αγνοούνται.

Κατανοούμε απόλυτα την ανησυχία των εθελοντών που φρόντιζαν καθημερινά τα ζώα. Καλούμε τις αρμόδιες Αρχές να συνεχίσουν, χωρίς καθυστέρηση, την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, μέχρι να διακριβωθεί η τύχη των ζώων και να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές προκύπτουν.

Δυστυχώς, υπάρχουν πληροφορίες για συνεχείς εξαφανίσεις γατών παγκύπρια, γεγονός που είναι άκρως ανησυχητικό.

Για το ζήτημα αυτό, ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, κ. Σταύρος Παπαδούρης, έχει ήδη αποστείλει επίσημη επιστολή προς τον Αρχηγό Αστυνομίας, με την οποία ζητεί την άμεση και πλήρη διερεύνηση των περιστατικών, την εντατικοποίηση των ερευνών και ενημέρωση για τις μέχρι σήμερα ενέργειες των αρμόδιων Αρχών.

Ως Οικολόγοι εκφράζουμε παράλληλα την διαμαρτυρία μας γιατί ο αρχηγός της Αστυνομίας κ. Αρναούτης φαίνεται να αγνοεί της επιστολές που του αποστέλλει το Κίνημα για τα θέματα που αφορούν την προστασία των ζώων. Ακόμα περιμένουμε την διερεύνηση της υπόθεσης με την κακοποίηση της χελώνας στην παραλία της Χλώρακας. Να ξέρουν ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε να ξεχαστούν οι υποθέσεις αυτές και θα ζητούμε πειστικές απαντήσεις.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών στέκεται μαζί με όλους τους φιλόζωους και θα συνεχίσει να εργάζεται για το καλό όλων των ζώων της Κύπρου.