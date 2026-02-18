Εθελοντές για την προστασία των ζώων σε ολόκληρη την Κύπρο δηλώνουν ότι έχουν στοχοποιηθεί, μετά την ταχεία διάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανεπιβεβαίωτων αναφορών για εξαφανίσεις γατών, οι οποίες οδήγησαν ακόμη και σε απειλές κατά της ζωής τους και σε φαινόμενα αυτοδικίας. Το θέμα συζητήθηκε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, όπου διατυπώθηκαν κατηγορίες κατά της Αστυνομίας για αδράνεια.

Η υπόθεση ξεκίνησε με καταγγελία που κατατέθηκε στις 25 Ιανουαρίου για γάτες που φέρονται να απομακρύνθηκαν από χώρο στάθμευσης υπεραγοράς. Η καταγγελία διαβιβάστηκε την ίδια ημέρα στην Αστυνομία, στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και στην επαρχιακή επιτροπή ευημερίας των ζώων.

Ωστόσο, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Ακολούθησε νέα επιστολή στις 3 Φεβρουαρίου, χωρίς και πάλι αποτέλεσμα, όπως αναφέρθηκε στην Επιτροπή.

Η έλλειψη αστυνομικής παρέμβασης επέτρεψε τη διάδοση φημών στο διαδίκτυο, ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής ο Ντίνος Αγιομαμίτης, πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας και Ευημερίας Γατών.

Μεταξύ των θεωριών που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιλαμβάνονται ισχυρισμοί ότι γάτες κλέβονται για να πωληθούν σε εργαστήρια, για τη γούνα τους ή για εξαγωγή στο εξωτερικό.

Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φιλοζωικών Οργανώσεων Κύπρου Φωνή για τα Ζώα, Μαίρη Αναστάση, είπε ότι υπάρχουν διάφοροι λόγοι γιατί γάτοι φεύγουν ή μετακινούνται, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος κακόβουλα κλέβει ζώα, ενώ επιβεβαίωσε ότι παρατηρείται κωλυσιεργία από μέρους της Αστυνομίας Κύπρου.

Παράλληλα, σύμφωνα με γυναίκα που δραστηριοποιείται σε ΜΚΟ διάσωσης στην Κύπρο, διακινήθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και εμφανίζουν διασώστες να φορτώνουν γάτες σε αεροσκάφη ή να τις ρίχνουν σε βαν.

Καμία από αυτές τις καταγγελίες δεν μπορεί να τεκμηριωθεί, ενώ και οι αρμόδιοι που τοποθετήθηκαν στην Επιτροπή δεν παρουσίασαν στοιχεία που να τις επιβεβαιώνουν.

Η γυναίκα που μίλησε στον «Φιλελεύθερο» χαρακτήρισε τις κατηγορίες «εντελώς παράλογες». Όπως ανέφερε, οι οργανώσεις που στέλνουν γάτες στο εξωτερικό για υιοθεσία ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν έλεγχο από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, πιστοποιητικά εξαγωγής και υγείας, καταχώριση μικροτσίπ και, για υιοθεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, έγκριση από το DEFRA.

«Δεν υπάρχει καμία λογική», είπε, αναφερόμενη στους ισχυρισμούς ότι γάτες πωλούνται στην ηπειρωτική Ευρώπη για πειράματα.

Ανάλογες τοποθετήσεις έγιναν και κατά τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής από εθελοντές και διασώστες.

«Οι εθελοντές φοβούνται πλέον να κάνουν τη δουλειά τους και να εφαρμόσουν προγράμματα παγίδευσης, στείρωσης και επανένταξης, υπό τον φόβο παρενόχλησης, παραβίασης της ιδιωτικής τους ζωής ή κατηγοριών ότι κλέβουν γάτες», ανέφερε η συγκεκριμένη γυναίκα στον «Φ».

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκε επίσης η επίσκεψη από μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής Ευημερίας Ζώων Λευκωσίας σε κατοικία που είχε εμπλακεί σε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία γυναίκα φερόταν να διατηρεί μεγάλο αριθμό γατών και σκύλων σε κακές συνθήκες.

Στον χώρο εντοπίστηκαν περίπου 50 με 60 γάτες, σε καθαρό και καλά συντηρημένο περιβάλλον, με επαρκή τροφή και νερό, χωρίς να διαπιστωθεί οποιαδήποτε παραβίαση της νομοθεσίας για την ευημερία των ζώων, όπως ανέφερε ο Ντίνος Αγιομαμίτης.

Επιπλέον, η Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου από το καταφύγιο σκύλων SPD Cyprus ανάφερε ότι αρκετοί διασώστες δέχονται απειλές κατά της ζωής τους, ενώ κάποιοι φοβούνται να κυκλοφορήσουν τη νύχτα για να ταΐσουν αδέσποτα ζώα. Αναφορές έγιναν και για επιθέσεις που έλαβαν χώρα τις προηγούμενες μέρες.

Εθελόντρια χαρακτήρισε το κλίμα στο διαδίκτυο «μαζική υστερία», σημειώνοντας ότι όποιος αμφισβητεί το κυρίαρχο αφήγημα γίνεται στόχος.

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας ανέφερε στην Επιτροπή ότι διεξάγεται έρευνα, η οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, διαβεβαιώνοντας ότι η Αστυνομία λαμβάνει σοβαρά όλες τις υποθέσεις.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Χαράλαμπος Θεοπέμπτου αντέδρασε, καλώντας την Αστυνομία να εκδώσει δημόσια ανακοίνωση ώστε να καθησυχαστεί η κοινή γνώμη και να εκτονωθεί επιτέλους η κατάσταση.

Το γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος επιβεβαίωσε ότι έλαβε στις αρχές Φεβρουαρίου καταγγελία για δύο γάτες που απομακρύνθηκαν από χώρο στάθμευσης υπεραγοράς στη Λατσιά και ότι απέστειλε επιστολή στον αρμόδιο αστυνομικό σταθμό ζητώντας ενημέρωση, χωρίς όμως να λάβει απάντηση. Επανέλαβε επίσης την έκκλησή του για υλοποίηση του σχεδίου δράσης που εκπονήθηκε τον περασμένο Αύγουστο και κατατέθηκε στα υπουργεία Δικαιοσύνης, Υγείας και Εσωτερικών.

Το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγγελιών με δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας τους, την ψηφιακή χαρτογράφηση των πληθυσμών αδέσποτων ζώων και την επέκταση προγραμμάτων μαζικής στείρωσης.