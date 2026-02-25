Έκπληκτοι έμειναν οι οδηγοί κοντά στον κυκλικό κόμβο Γεροσκήπου στην Πάφο, οι οποίοι είδαν μπροστά του να διασχίζει κεντρικό δρόμο ένας γάιδαρος, ο οποίος σύμφωνα με τις μαρτυρίες κατευθυνόταν χαλαρά προς το αεροδρόμιο Πάφου.

Το συμπαθές τετράποδο εθεάθη λίγο πριν τις 14:00 να κινείται με σταθερό βήμα κατά μήκος του κεντρικού δρόμου.

Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει οχήματα να επιβραδύνουν, καθώς ο γάιδαρος κινούνταν από την αριστερή λωρίδα προς το αντίθετο ρεύμα.

Ένα λευκό όχημα, μάλιστα, σταμάτησε σε μια προσπάθεια να καθοδηγήσει το ζώο εκτός δρόμου, όμως εκείνο συνέχισε τη βόλτα του.

Οι οδηγοί, πάντως, επέδειξαν προσοχή και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή συγκρούσεις.