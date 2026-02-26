Η Δημοτική Ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού, ως η μεγαλύτερη Δημοτική Ομάδα στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου, δεν πρόκειται να επιτρέψει τη συστηματική προσπάθεια δημιουργίας σκιών γύρω από τη θεσμική λειτουργία του Δήμου Πάφου, μέσα από υπαινιγμούς, αποσπασματικές αναφορές και εντυπωσιοθηρικούς τίτλους, αναφέρει σημερινή ανακοίνωση της ομάδας με αφορμή τον σάλο που ξέσπασε από την δημοσιοποίηση για την επιβολή αντισταθμισμάτων κατά την περίοδο που ο Δήμος Πάφου ασκούσε καθήκοντα Πολεοδομικής Αρχής.

Η δημοτική ομάδα του ΔΗΣΥ κάνει λόγο για μια απολύτως θεσμική διαδικασία και όχι πρωτοφανή πρακτική όπως χαρακτηρίσθηκε. Η επιβολή αντισταθμισμάτων εδράζεται ρητά στο Άρθρο 43(1) του Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και αποφασίστηκε σε δημόσιες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στις 4.4.2019 και 27.6.2019, επισημαίνει.

Στο πλαίσιο αυτών των αποφάσεων καθορίστηκε εκ των προτέρων σαφής και αριθμητικά προσδιορισμένη μεθοδολογία υπολογισμού του αντισταθμίσματος σε περιπτώσεις υπέρβασης ορόφων, διασφαλίζοντας ίση μεταχείριση όλων των Αιτητών και πλήρη διαφάνεια. Το αντιστάθμισμα μπορούσε να λαμβάνει τη μορφή εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών ή και αγοράς αντικειμένων, με αποκλειστικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και το όφελος των πολιτών, υποστηρίζει η ανακοίνωση της δημοτικής ομάδας του ΔΗΣΥ. Η σχετική απόφαση κοινοποιήθηκε επισήμως στο Τμήμα Πολεοδομίας, γεγονός που επιβεβαιώνει τον θεσμικό και διαφανή χαρακτήρα της διαδικασίας, επισημαίνεται.

Η επιβολή αντισταθμισμάτων, κατά την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Πολεοδομικής Αρχής, δεν ήταν ούτε αυθαίρετη ούτε αδιαφανής, σύμφωνα με τους δημοτικούς συμβούλους του ΔΗΣΥ στον Δήμο Πάφου. Ήταν μια πολιτική επιλογή με σαφή ανταποδοτικό χαρακτήρα, ώστε μέρος της υπεραξίας που δημιουργείτο από πολεοδομικές χαλαρώσεις να επιστρέφει στην πόλη και στους δημότες της, αναφέρουν, επισημαίνοντας ότι το ύψος του αντισταθμίσματος κυμαινόταν σε εξαιρετικά περιορισμένα ποσοστά σε σχέση με την εμπορική αξία του πρόσθετου δομήσιμου εμβαδού, γεγονός που αποδεικνύει ότι επρόκειτο για εύλογη και ήπια απαίτηση ανταπόδοσης και όχι για υπέρμετρη επιβάρυνση.

Ως προς τον θόρυβο που προκάλεσε το δημοσίευμα ότι η υλοποίηση έργων μέσω εκτέλεσης εργασιών, αντί της απλής κατάθεσης χρημάτων στο ταμείο του Δήμου, η δημοτική ομάδα του ΔΗΣΥ Πάφου απορρίπτει τα περί σκοπιμότητας ή αδιαφάνειας, κάνοντας λόγο για συμφωνίες αποτελούσαν αναπόσπαστο μέρος της Πολεοδομικής Άδειας και η υποχρέωση του Αιτητή καθοριζόταν ρητά και συμβατικά στο πλαίσιο των εξουσιών της Πολεοδομικής Αρχής. Τα έργα που υλοποιούνταν ήταν σαφώς προσδιορισμένα, τεχνικά ελεγχόμενα μέσω επιμέτρησης ποσοτήτων και υπό την επίβλεψη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και εξυπηρετούσαν συγκεκριμένες ανάγκες δημοσίου συμφέροντος, όπως συντηρήσεις και αποκαταστάσεις υποστατικών, δημιουργία χώρων στάθμευσης και άλλες ουσιαστικές παρεμβάσεις για την πόλη, αναφέρει επίσης, ενώ επιπρόσθετα υποστηρίζει ότι η κείμενη νομοθεσία δεν προέβλεπε τη δημιουργία ξεχωριστού ταμείου για την κατάθεση αντισταθμισμάτων, γεγονός που καθιστά σαφές ότι η επιλογή υλοποίησης έργων ως μορφή ανταπόδοσης δεν συνιστούσε οποιαδήποτε παράκαμψη διαδικασίας, αλλά θεσμικά επιτρεπτό και νομικά κατοχυρωμένο τρόπο εφαρμογής της απόφασης της Πολεοδομικής Αρχής.

Η μεθοδολογία υπολογισμού των αντισταθμισμάτων ήταν προκαθορισμένη, ίση για όλους και βασισμένη σε συγκεκριμένα κριτήρια ανά επιπλέον όροφο και τετραγωνικό μέτρο, τονίζει η ανακοίνωση της δημοτικής ομάδας του ΔΗΣΥ στον Δήμο Πάφου.

Ως Δημοτική Ομάδα δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν φοβόμαστε κανέναν έλεγχο και καμία διερεύνηση. Αντιθέτως, θεωρούμε ότι κάθε θεσμικός έλεγχος ενισχύει τη διαφάνεια και αποκαθιστά την αλήθεια. Αυτό που δεν αποδεχόμαστε είναι η συλλογική απαξίωση του Δημοτικού Συμβουλίου και η στοχοποίηση της πόλης μέσω υπαινιγμών και δραματοποιημένης φρασεολογίας, καταλήγει η παρέμβαση της δημοτικής ομάδας του ΔΗΣΥ.