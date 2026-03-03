Με τόσα που συμβαίνουν γύρω από τον τελούντα εν αργία Δήμαρχο Πάφου και τις δημοτικές υποθέσεις που πλέον είναι στο μικροσκόπιο, η επίσκεψη δεκάδων μικρών παιδιών στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου απόκτησε μια ακόμη μεγαλύτερη σημασία, συμβολίζοντας ενδεχομένως το αύριο της πόλης και την έλευση πιο χαρούμενων ημερών απέναντι στην καταχνιά που επικάθεται τις μέρες αυτές στο νεοκλασικό της Πλατείας 28ης Οκτωβρίου.

Το Δημοτικό Μέγαρο Πάφου γέμισε με παιδικές φωνές, αφού μαθητές και μαθήτριες του 11ου Δημοτικού Σχολείου Πάφου, στο πλαίσιο των καθιερωμένων σχολικών επισκέψεων που ακολουθούν τα βιωματικά εργαστήρια του Ερυθρού Σταυρού Πάφου-Κλάδος Πάφου, βρέθηκαν στο δημαρχείο της πόλης και συναντήθηκαν με τον Δημαρχεύοντα, Άγγελο Ονησιφόρου και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από τους δημοτικούς άρχοντες για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του Δήμου, τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη σημασία της υπεύθυνης και ενεργού συμμετοχής στα κοινά. Η συνάντηση εξελίχθηκε σε έναν ουσιαστικό και ζωντανό διάλογο, με ερωτήσεις, ιδέες και σκέψεις από τους ίδιους τους μαθητές, αποδεικνύοντας ότι οι νέες γενιές ενδιαφέρονται και θέλουν να έχουν λόγο για το μέλλον της πόλης τους.

Ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, τόνισε ότι ο Δήμος συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με τους θεσμούς και ενισχύουν τη δημοκρατική παιδεία και τη συμμετοχικότητα.