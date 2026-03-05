Από ενωρίς το πρωί σήμερα, υλοποιώντας την χθεσινή του εξαγγελία, ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, επικεφαλής συνεργείου καθαριότητας του Δήμου Πάφου μετέβη στο κτήριο στην συνοικία Μουττάλου που λειτουργούσε μέχρι πρότινος ως ΣΚΕ για τους ηλικιωμένους και επέβλεψε την καθαριότητα και το σφράγισμα του χώρου.

Η σημερινή ενέργεια της δημοτικής αρχής, ακολούθησε την χθεσινή δημοσιότητα που έλαβε το γεγονός της χρήσης του εγκατελειμμένου από τον Σεπτέμβριο χώρου ως χώρου χρήσης ναρκωτικών από διάφορα άτομα και τα έντονα παράπονα των περιοίκων. Τα συνεργεία της δημοτικής αρχής απομάκρυναν σύριγγες, άλλα υλικά για την χρήση ναρκωτικών και κάθε είδους ακαθαρσίες που είχαν κατακλύσει τον χώρο και προχώρησαν στον γενικό καθαρισμό και απολύμανση του.

Στη συνέχεια πόρτες και παράθυρα σφραγίσθηκαν ώστε να αποτρέπεται η αυθαίρετη είσοδος ατόμων στο κτήριο. Όπως δήλωσε ο Δημαρχεύων Πάφου, η δημοτική αρχή θα παρακολουθεί στενά το θέμα για αποτροπή της επανάληψης όσων θλιβερών εικόνων είδαν το φως της δημοσιότητας από αναρτήσεις βίντεο πολιτών, ενώ ο Δήμος Πάφου θα λάβει σύντομα αποφάσεις για την αξιοποίηση του κτηρίου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Όπως έγραψε από χθες το philenews, μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβριο, το εν λόγω κτήριο σε κεντρική περιοχή της συνοικίας του Μουττάλου φιλοξενούσε το ΣΚΕ Μουττάλου, για την απασχόληση των ηλικιωμένων κατοίκων της συνοικίας, υπό την διαχειριστική ευθύνη του Δήμου Πάφου. Τον μήνα εκείνο το ΣΚΕ έκλεισε ελλείψει μεγάλης συμμετοχής ηλικιωμένων και δεδομένου ότι οι ανάγκες της ηλικιακής αυτής ομάδας του Δήμου Πάφου εξυπηρετούνται πλέον από το νέο ΣΚΕ σε κεντρική περιοχή της πόλης.

Ο Άγγελος Ονησιφόρου αποκάλυψε μάλιστα ότι προ ημερών και μετά από σχετικές καταγγελίες που έφθασαν ενώπιον του, μετέβη επί τόπου συνοδευόμενος από κλιμάκιο της ΥΚΑΝ και εντοπίστηκαν όντως εντός του χώρου τέσσερα πρόσωπα να επιδίδονται σε χρήση ναρκωτικών. Τα τέσσερα αυτά άτομα συνελήφθησαν επί τόπου από τα μέλη της ΥΚΑΝ, τόνισε.

Ο κ. Ονησιφόρου ανέφερε επίσης ότι το κτήριο που φιλοξενούσε το ΣΚΕ Μουττάλου σφραγίσθηκε από την δημοτική αρχή, ωστόσο φαίνεται ότι τις τελευταίες μέρες παραβιάστηκε εκ νέου από κάποιους, με αποτέλεσμα να επαναρχίσει συστηματική χρήση ναρκωτικών ουσιών από άτομα τα οποία εντοπίστηκαν κατ΄επανάληψη από περίοικους την ώρα που έκαναν χρήση ουσιών.