Πυρκαγιά ξέσπασε απόψε σε αυτοκίνητο 76χρονου, ενώ ήταν σταθμευμένο σε υπαίθριο χώρο συνεργείου αυτοκινήτων στην Έμπα, ιδιοκτησίας 55χρονου.

Το εν λόγω αυτοκίνητο βρισκόταν στο συνεργείο για επιδιόρθωση κατόπιν εμπλοκής του σε τροχαία σύγκρουση. Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική, αφού προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο όχημα.

Η σκηνή έχει αποκλειστεί και τελεί υπό αστυνομική φρούρηση με σκοπό την διενέργεια περαιτέρω ελέγχων με το πρώτο φως της ημέρας αύριο, προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.