Η Πάφος, με την πραγματοποίηση και φέτος των εκδηλώσεων « Ευαγόρεια», τιμά τη μνήμη και την θυσία του ήρωα μαθητή της, του Ευαγόρα Παλληκαρίδη. Οι εκδηλώσεις που οργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγόρας Παλληκαρίδης, άρχισαν απόψε με το φιλολογικό μνημόσυνο του ήρωα και θα συνεχισθούν αύριο με το θρησκευτικό μνημόσυνο, προεξάρχονος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεώργιου.

Μιλώντας απόψε στο φιλολογικό μνημόσυνο για το σύμβολο του αγώνα της Κύπρου για την ελευθερία, η Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Αθηνά Μιχαηλίδου, τόνισε ότι ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης αποτελεί σύμβολο θυσίας, πατριωτισμού και νεανικού ιδεαλισμού και εξέφρασε την περηφάνια και συγκίνηση της για την παρουσία της στις εκδηλώσεις που συνιστούν κορυφαίο θεσμό τιμής και ιστορικής μνήμης για την Πάφο και ολόκληρη την Κύπρο.

Αύριο, Κυριακή, θα τελεστεί το Θρησκευτικό Μνημόσυνο στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδώρου, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, Γεώργιου. Η τελετή θα αποδοθεί με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα, υπογραμμίζοντας τον σεβασμό της Εκκλησίας προς τη θυσία ενός νέου ανθρώπου που έδωσε τη ζωή του για τα ιδανικά της ελευθερίας.

​Κεντρικός ομιλητής στο Θρησκευτικό Μνημόσυνο θα είναι ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο οποίος θα αναφερθεί στη σημασία των αγώνων της ΕΟΚΑ και στο παράδειγμα αυταπάρνησης που άφησε ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης στις νεότερες γενιές. Την Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 12 τα μεσάνυκτα ώρα απαγχονισμού του ήρωα συναγωνιστές, συμμαθητές, φίλοι και εκτιμητές της θυσίας του, θα εναποθέσουν τα λουλούδια της αγάπης και της εκτίμησης τους στον ανδριάντα του, που βρίσκεται απέναντι ακριβώς από το Α’ Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου, στο οποίο φοιτούσε τότε ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης.