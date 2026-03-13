Απόψε τα μεσάνυχτα, ημέρα και ώρα απαγχονισμού του ήρωα, συναγωνιστές, συμμαθητές, φίλοι και εκτιμητές της θυσίας του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, θα εναποθέσουν τα λουλούδια της αγάπης και της εκτίμησης τους στον ανδριάντα του, που βρίσκεται απέναντι ακριβώς από το Α’ Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου, στο οποίο φοιτούσε τότε ο ποιητής ήρωας της Πάφου.

Με την συγκινησιακά φορτισμένη αυτή πτυχή της θυσίας του ήρωα, ολοκληρώνονται και φέτος τα Ευαγόρεια, ο ετήσιος θεσμός μνήμης και τιμής της επαρχίας και όλης της Κύπρου προς τον ήρωα. Οι εκδηλώσεις που οργανώνει κάθε χρόνο ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγόρας Παλληκαρίδης, άρχισαν το περασμένο Σάββατο με το φιλολογικό μνημόσυνο του ήρωα και συνεχίστηκαν την επομένη με το θρησκευτικό μνημόσυνο, προεξάρχονος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεώργιου.

Μιλώντας στο φιλολογικό μνημόσυνο για το σύμβολο του αγώνα της Κύπρου για την ελευθερία, η Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Αθηνά Μιχαηλίδου, τόνισε ότι ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης αποτελεί σύμβολο θυσίας, πατριωτισμού και νεανικού ιδεαλισμού και εξέφρασε την περηφάνια και συγκίνηση της για την παρουσία της στις εκδηλώσεις που συνιστούν κορυφαίο θεσμό τιμής και ιστορικής μνήμης για την Πάφο και ολόκληρη την Κύπρο.

​Κεντρικός ομιλητής στο Θρησκευτικό Μνημόσυνο της Κυριακής ήταν ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία των αγώνων της ΕΟΚΑ και στο παράδειγμα αυταπάρνησης που άφησε ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης στις νεότερες γενιές.