Σε πλήρη εξέλιξη είναι από τους φορείς της Πάφου η δημιουργία της διαδρομής «Δρόμοι της Ελιάς» στην περιφέρεια Πάφου, η οποία αναμένεται να ενσωματωθεί στην ευρύτερη διαδρομή που συνδέει διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Ήδη, από το καλοκαίρι του 2025 στελέχη του ευρωπαικού Δικτύου ΟΤRoutes επισκέφθηκαν αρκετά σημεία σε ολόκληρη την επαρχία ως μέρος της γενικότερης διαδικασίας αξιολόγησης. Τα στελέχη από τον οργανισμό διαχείρισης της διαδρομής εξέφρασαν την πλήρη ικανοποίηση τους με τις προτεινόμενες τοποθεσίες και σημεία ενδιαφέροντος, ενώ δεν έκρυψαν τον μεγάλο τους ενθουσιασμό για τον προορισμό.

Η προτεινόμενη διαδρομή καλύπτει όλους τους Δήμους της επαρχίας Πάφου, περίπου 30 κοινότητες και μια απόσταση πέραν των 170 χιλιομέτρων στην οποία κάποιος μπορεί να περιηγηθεί στη ολότητα ή αποσπασματικά αναλόγως των ενδιαφερόντων του. Τα ενδιαφέροντα στην διαδρομή ποικίλουν αφού περιλαμβάνουν εκτός από σημεία ενδιαφέροντος που σχετίζονται με την ελιά, μοναστήρια και εκκλησίες, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, σημεία θέασης, δημιουργικά εργαστήρια και άλλα.

Η εν λόγω περιήγηση στοχεύει κυρίως σε μεμονωμένους επισκέπτες οι οποίοι είτε μπορούν να μεταβούν με δικό τους μεταφορικό μέσο, είτε με ενοικιαζόμενο μίνι bus ή ταξί, αφού οι δημόσιες συγκοινωνίες δεν μπορούν ακόμη να εξυπηρετήσουν την ύπαιθρο και τον σκοπό αυτό.

Μέσα από την πολιτιστική διαδρομή «Δρόμοι της Ελιάς», οι τοπικοί φορείς εκτιμούν ότι η Πάφος θα εμπλουτίσει ακόμη περαιτέρω την πολιτιστική αξία και να αναδείξει διεθνώς ακόμη μια πτυχή του προϊόντος και των εμπειριών κυρίως της υπαίθρου της, να προωθηθεί χάρη στη συμμετοχή σε μια πρωτοβουλία με διεθνή αποδοχή και αναγνώριση που έχει ανακηρυχθεί «Πολιτιστική Διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης» και «Παγκόσμια Πολιτιστική Διαδρομή Διαπολιτισμικού Διαλόγου και Βιώσιμης Ανάπτυξης» της UNESCO, να λάβει προβολή και να συμμετάσχει σε επιστημονικές δραστηριότητες όπως σεμινάρια, εργαστήρια, ημερίδες.

Το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει ο τελικός σχεδιασμός της διαδρομής, θα αρχίσει η καταγραφή της σε ηλεκτρονικούς χάρτες και άλλα μέσα, ώστε σιγά σιγά να πάρει σάρκα και οστά και να ενταχθεί εντός του έτους στην φαρέτρα των εμπειριών που προσφέρει η Πάφος.