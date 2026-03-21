Χαμηλή σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο παραμένει η εισροή νερού στα φράγματα στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, σύμφωνα με την μέτρηση που πραγματοποίησε την Παρασκευή το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

Στο φράγμα Καλαβασού που έχει χωρητικότητα 17,100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκε εισροή νερού 0,019 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, με την συνολική εισροή νερού από 1η Οκτωβρίου 2025 να φτάνει τα 0,882 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Η αποθηκευμένη ποσότητα νερού στο συγκεκριμένο φράγμα ανέρχεται στα 1,366 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού με την πληρότητα να ανέρχεται στο 8%. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν 4,726 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού με την πληρότητα να ανέρχεται σε 27,6%.

Το φράγμα Λευκάρων έχει χωρητικότητα 13,850 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκε εισροή νερού 0,016 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, με την συνολική εισροή νερού από 1η Οκτωβρίου 2025 να φτάνει τα 0,527 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Η αποθηκευμένη ποσότητα νερού στο συγκεκριμένο φράγμα ανέρχεται στα 1,500 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού με την πληρότητα να ανέρχεται στο 10,8%. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν 4,090 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, με την πληρότητα να ανέρχεται σε 29,5%.

Το φράγμα Διποτάμου έχει χωρητικότητα 15,500 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκε εισροή νερού 0,024 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, με την συνολική εισροή νερού από 1η Οκτωβρίου 2025 να φτάνει τα 1,281 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Η αποθηκευμένη ποσότητα νερού στο συγκεκριμένο φράγμα ανέρχεται στα 3,870 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, με την πληρότητα να ανέρχεται στο 25%. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν 5,541 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού με την πληρότητα να ανέρχεται στο 35,7%.

Το φράγμα Άχνας στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου έχει χωρητικότητα 6,800 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Από 1η Οκτωβρίου 2025 δεν αναφέρεται εισροή νερού όπως και ούτε κατά το τελευταίο 24ωρο. Η αποθηκευμένη ποσότητα νερού στο συγκεκριμένο φράγμα ανέρχεται στα 0,142 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού με την πληρότητα να ανέρχεται στο 2,1%. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν 1,412 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού με την πληρότητα να ανέρχεται στο 20,8%.

