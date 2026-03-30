Μια ακόμη πρωτοποριακή πρωτοβουλία για την σύσφιξη των σχέσεων των κατοίκων και την γνώση των παιδιών της κοινότητας σε θέματα ιστορίας και παραδόσεων, οργανώνουν τις μέρες αυτές ενόψει του Πάσχα η κοινοτική αρχή, η διεύθυνση του δημοτικού σχολείου και το σωματείο γυναικών «Ζήνα Κάνθερ» της Τάλας.

​Όπως ανέφερε στο philenews ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Τάλας, Γιαννάκης Κόνικκος, η εκδήλωση προγραμματίζεται για την ερχόμενη Παρασκευή. Την ημέρα αυτή, τόνισε, η οποία είναι η τελευταία μέρα μαθημάτων πριν τις διακοπές του Πάσχα, τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου της κοινότητας θα μετέχουν στον εκκλησιασμό και αμέσως μετά θα παρακολουθήσουν τις γυναίκες του συλλόγου της κοινότητας να φτιάχνουν τα παραδοσιακά εδέσματα της μεγάλης γιορτής, όπως τις φλαούνες και τις πασκιές, ενώ θα μπορέσουν επίσης να συμμετέχουν και αυτά στο βάψιμο των πασχαλινών αυγών.

Η εκδήλωση της Παρασκευής, είπε ο κ. Κόνικκος, θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία της κοινότητας και σε ξυλόφουρνο τον οποίο το Κοινοτικό Συμβούλιο διευθέτησε να λειτουργήσει για τον σκοπό αυτό.