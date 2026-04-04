Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε στο περιθώριο της επίσκεψης του σε φυλάκιο της ακριτικής Τηλλυρίας, ότι όσον αφορά στη συνεχή αύξηση στην τιμή των καυσίμων και την ανησυχία των πολιτών, αντιλαμβάνεται απόλυτα τις ανησυχίες αυτές. Τόνισε ωστόσο ότι είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι λόγω της υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης, έχει εφαρμόσει μέτρα που ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ και μάλιστα, όπως παρατήρησε, από σήμερα είναι σε ισχύ και το μέτρο που αφορά στα καύσιμα.

Οι οικονομικές δυνατότητες του κράτους, είπε, μας επιτρέπουν μέσα στο πλαίσιο μιας ορθολογιστικής προσέγγισης και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα ενδεχομένως να συνεχιστούν, να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών.

Αξιολογούμαι καθημερινά τα δεδομένα, αυτά ανέφερε ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Έχω, ήδη, απευθυνθεί ο ίδιος προσωπικά στην Υπηρεσία Καταναλωτών ζητώντας καθημερινούς ελέγχους, έτσι ώστε να αποφευχθούν και τα όποια φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Αν προκύψει ανάγκη είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε και περισσότερα μέτρα, πάντα μέσα στο πλαίσιο της υπευθυνότητας μας, κατέληξε.

Αναφερόμενος στη γενικότερη κατάσταση με τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη κάποιες διεθνείς πρωτοβουλίες για να οδηγηθούμε σε αποκλιμάκωση. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο τούτη τη στιγμή και ελπίζω αυτές οι πρωτοβουλίες να φέρουν αποτέλεσμα, παρατήρησε.

Επανέλαβε ότι η χώρα μας δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο μέρος της κρίσης. Είμαστε μέρος της γεωγραφίας της περιοχής, αλλά και ως προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πράττουμε ό, τι μπορούμε έτσι ώστε να επιτευχθεί ο βασικός στόχος που είναι η αποκλιμάκωση, κατέληξε.