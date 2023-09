Δραματικές είναι οι στιγμές για τους πολίτες του Μαρόκου, μετά τον φονικό σεισμό 6,8 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ.

Τα θύματα ξεπερνούν τα 2000 ενώ αναμένεται αυτός ο αριθμός να ανέβει κι άλλο, την ώρα που γίνονται επιχειρήσεις σε χαλάσματα με την ελπίδα να βρεθούν επιζώντες. Χιλιάδες είναι άλλωστε και οι τραυματίες. Η κυβέρνηση του Μαρόκου, κύρηξε τριήμερο εθνικό πένθος για τους νεκρούς, ενώ αναμένεται εντός της ημέρας να προσευχηθούν πολίτες σε όλα τα τζαμιά της χώρας για τα θύματα αλλά και τους τραυματίες.

Οι πολίτες της χώρας, από την μια πενθούν τους αγαπημένους τους ανθρώπους και από την άλλη αναζητούν διέξοδο γύρω από ερείπια. Κάτοικοι του Μαρακές, διαμαρτύρονται ότι η βοήθεια που δέχονται από την Πολιτεία είναι ελάχιστη.

A serious earthquake occurred minutes ago in the Moroccan city of Marrakesh… Oh God, grant us peace#Morocco #المغرب #مراكش pic.twitter.com/Xrg1rtHmAM