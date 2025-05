Τα έχει όλα ο Τραμπ, έχει και μία 17χρονη τρανς αθλήτρια να διχάζει την Αμερική και να αμφισβητεί έμπρακτα την πολιτική του για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Ο λόγος για την AB Hernandez από την Καλιφόρνια, η οποία προκάλεσε νέα θύελλα αντιδράσεων μετά τη σαρωτική της πορεία στους προκριματικούς του σχολικού πρωταθλήματος στίβου.

Η Hernandez, η οποία είναι τρανς γυναίκα, προκρίθηκε στους τελικούς στο άλμα εις ύψος, το άλμα εις μήκος και το τριπλούν, με επιδόσεις μάλιστα, που άφησαν πολύ πίσω τις γυναίκες αντιπάλους της. Ωστόσο, η συμμετοχή της στη γυναικεία κατηγορία «ανάβει φωτιές» στο εσωτερικό των ΗΠΑ, με διαμαρτυρίες, πολιτικές παρεμβάσεις και πρωτοφανή κοινωνική ένταση.

A statewide championship in Clovis on Friday turned into a national debate over transgender athletes.



A small group of protesters clashed as AB Hernandez took the field



