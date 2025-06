Τουλάχιστον 131 άτομα συνελήφθησαν έπειτα από σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν το βράδυ του Σαββάτου στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια και μετά τον τελικό του Champions League, στον οποίο η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε της Ίντερ Μιλάνου με σκορ 5-0.

Βίαιες συγκρούσεις σημειώθηκαν κοντά στο γήπεδο της γαλλικής ομάδας, Παρκ ντε Πρενς, όπου χιλιάδες φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν τον αγώνα σε ειδικά διαμορφωμένη ζώνη προβολής. Η ατμόσφαιρα γιορτής δεν άργησε να μετατραπεί σε χάος, με φωτιές να ξεσπούν σε πολλά σημεία της πόλης, οχήματα να πυρπολούνται και αντικείμενα να εκτοξεύονται εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, τα επεισόδια αποδίδονται σε ομάδες νεαρών που δεν ανήκουν στον οργανωμένο οπαδικό πυρήνα της Παρί, αλλά σε άτομα βορειοαφρικανικής καταγωγής από τα υποβαθμισμένα βορειοανατολικά προάστια της πρωτεύουσας.

Η γιορτή των φιλάθλων έξω από το Παρκ ντε Πρενς για τον θρίαμβο της ομάδας τους εξελίχθηκε σε συγκρούσεις, όπως καταγράφεται και σε σειρά βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι εικόνες δείχνουν την αστυνομία να επιχειρεί να απωθήσει ομάδες νεαρών που προκαλούσαν ταραχές στην περιοχή.

Οι αρχές είχαν αποκλείσει τους δρόμους γύρω από το γήπεδο για την ασφαλή διεξαγωγή της προβολής, ωστόσο η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο.

Τα επεισόδια επεκτάθηκαν και στην Place de la République, σημείο που παραδοσιακά φιλοξενεί αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, ενώ εκτεταμένες φωτιές καταγράφηκαν στην περιοχή, με πυροσβεστικές δυνάμεις να επεμβαίνουν άμεσα.

Η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει τα πλήθη, την ώρα που σε άλλα σημεία του Παρισιού, κυρίως στην περιφερειακή οδό, πολίτες έτρεχαν πανικόβλητοι, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος.

Ένα ακόμη περιστατικό κατέγραψε κάμερα χρήστη της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter), όπου αυτοκίνητο κινείται με την όπισθεν και τραυματίζει έναν οπαδό της Παρί.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε πως τουλάχιστον ένα αυτοκίνητο πυρπολήθηκε κοντά στο γήπεδο, ενώ δεκάδες συλλήψεις είχαν ήδη πραγματοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας.

Αμέσως μετά τη λήξη του τελικού, ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν, Ουσμάν Ντεμπελέ, απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση, λέγοντας στο Canal+: «Ας το γιορτάσουμε αυτό, αλλά ας μην τα διαλύσουμε όλα στο Παρίσι».

Νωρίτερα, ένταση είχε σημειωθεί και στο μετρό του Μονάχου, με επεισόδια μεταξύ οπαδών της Παρί και της Ίντερ.

Ο οργανωμένος οπαδικός πυρήνας της Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται εδώ και χρόνια υπό στενή παρακολούθηση από τις γαλλικές αστυνομικές και μυστικές υπηρεσίες, ενώ το νομικό πλαίσιο παραμένει ιδιαίτερα αυστηρό ακόμη και για πανηγυρικές συγκεντρώσεις.

