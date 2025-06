Η πρωτοφανής σύγκρουση του Ντόναλντ Τραμπ με τον, Έλον Μασκ, επανέφερε στο προσκήνιο την υπόθεση του καταδικασμένου για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, Τζέφρι Έπσταϊν και τη διαβόητη λίστα του.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, που αποχώρησε προ ημερών από το τιμόνι του υπουργείου Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης, ισχυρίστηκε χθες ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν δημοσιεύει τους απόρρητους κυβερνητικούς φακέλους για τους πλούσιους και ισχυρούς πρώην συνεργάτες του Έπσταϊν, επειδή εμπλέκουν τον ένοικο του Λευκού Οίκου.

«Ώρα να ρίξω την πραγματικά μεγάλη βόμβα: Ο Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνεται στις λίστες Έπσταϊν. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα. Να έχεις μια όμορφη ημέρα, Ντόναλντ Τραμπ!».

Λίγο αργότερα, ο Έλον Μασκ αναπαρήγαγε βίντεο που έδειχνε τον Ντόναλντ Τραμπ να διασκεδάζει σε πάρτι με τον Έπσταϊν.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε υποσχεθεί να δημοσιοποιήσει αρχεία για τον καταδικασμένο βιαστή, αλλά το FBI και το υπουργείο Δικαιοσύνης έχουν καθυστερήσει μετά τη δημοσίευση τον Φεβρουάριο ήδη αποχαρακτηρισμένων εγγράφων που αφορούν στην υπόθεση Έπσταϊν.

Πριν από την εκλογή του τον Νοέμβριο, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να δημοσιεύσει αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, υπονοώντας ότι δεν ανησυχούσε για το τι μπορεί να περιέχουν.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Τραμπ συμμετείχε σε εγκληματική δραστηριότητα με τον Έπσταϊν, ενώ ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράβαση.

Τι γνωρίζουμε για τη φιλία του Τραμπ με τον Έπσταϊν;

Ο Τραμπ άρχισε να κάνει παρέα με τον Έπσταϊν στα τέλη της δεκαετίας του 1980, αλλά σε ποιο βαθμό προχώρησε η φιλία τους παραμένει άγνωστο.

Βίντεο που «ξέθαψε» το NBC News προ εξαετίας, δείχνει τους δύο άνδρες να αστειεύονται και να χαζεύουν γυναίκες κατά τη διάρκεια ενός πάρτι το 1992 στο θέρετρο του Τραμπ στη Φλόριντα, το Μαρ-α-Λάγκο.

Τραμπ και Έπσταϊν πόζαραν επίσης μαζί στο φακό την ίδια χρονιά και το 1997, ενώ σε μια άλλη φωτογραφία -με ημερομηνία 12 Φεβρουαρίου 2000- διακρίνεται ο Τραμπ με την τότε φίλη του και νυν σύζυγό του, Μελάνια, μαζί με τον Έπσταϊν και τη συνεργό του Γκίσλεϊν Μάξγουελ και πάλι στο Μαρ-α-Λάγκο.

Δύο χρόνια αργότερα ο μεγιστάνας των ακινήτων δήλωσε για τον Έπσταϊν: «Γνωρίζω εδώ και 15 χρόνια τον Τζεφ. Φοβερός τύπος. Είναι πολύ διασκεδαστική η παρέα του. Λέγεται ότι του αρέσουν οι όμορφες γυναίκες όσο και σε μένα και πολλές απ’ αυτές είναι μάλλον νεαρές. Αναμφίβολα ο Τζέφρι απολαμβάνει την κοινωνική ζωή του».

Στο μεταξύ, τα τελευταία χρόνια κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο μια φωτογραφία του 1993 με τον Τραμπ και τα παιδιά του δίπλα στον Έπσταϊν. Οι δύο άνδρες είχαν βρεθεί μαζί και σε μια επίδειξη εσωρούχων της Victoria’s Secret.

Πήγε ποτέ ο Τραμπ στο «Νησί των Οργίων» του Έπσταϊν;

Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι επισκέφθηκε ποτέ ο Τραμπ το νησί Λιτλ Σεν Τζέιμς, ιδιοκτησίας Έπσταϊν, στις Παρθένες Νήσους. Ο χρηματιστής φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά και να προωθούσε σε γνωστούς του γυναίκες και κορίτσια στο «Νησί των Οργίων», ή «Νησί της Αμαρτίας», όπως αποκαλείται από τον αμερικανικό Τύπο.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει αρνηθεί ότι επισκέφθηκε ποτέ το νησί του Έπσταϊν, αλλά δεν έχει διστάσει στο παρελθόν να τροφοδοτήσει θεωρίες συνωμοσίας για πολιτικούς αντιπάλους του.

Ερωτηθείς το 2019 αν πιστεύει ότι ενεπλάκη το ζεύγος Κλίντον στον θάνατο του Έπσταϊν, ο Τραμπ απάντησε:

«Δεν έχω ιδέα. Γνωρίζω ότι βρέθηκε στο αεροσκάφος του 27 φορές και ο ίδιος έχει πει ότι ανέβηκε στο αεροπλάνο τέσσερις φορές. Αλλά όταν έλεγξαν το ημερολόγιο πτήσεων, ο Μπιλ Κλίντον, που ήταν πολύ καλός φίλος του Έπσταϊν, ήταν στο αεροπλάνο κάπου 27 ή 28 φορές. Γιατί λοιπόν μίλησε για τέσσερις; Και μετά, η ερώτηση που πρέπει να κάνετε είναι “πήγε ο Μπιλ Κλίντον στο νησί;”, γιατί ο Έπσταϊν είχε ένα νησί, που δεν ήταν καλό μέρος, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, και ουδέποτε πήγα εκεί».

Πέταξε ποτέ ο Τραμπ με το «Lolita Express», το ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν;

Το ημερολόγιο πτήσεων δείχνει ότι ο Τραμπ πέταξε με το «Lolita Express», όπως βάφτισαν αμερικανικά ΜΜΕ το ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν, τουλάχιστον επτά φορές στο διάστημα μεταξύ 1993 και 1997. Όπως ανέφερε η εφημερίδα Miami Herald το 2021, σε κάποιες απ’ αυτές τις πτήσεις -όλες τους μεταξύ των αεροδρομίων του Παλμ Μπιτς και της Νέας Υόρκης- συνόδευαν τον Τραμπ η τότε σύζυγός του, Μάρλα Μέιπλς, και δύο από τα παιδιά του.

Ωστόσο, σε ανάρτησή του στο Truth Social τον Ιανουάριο του 2024, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «ουδέποτε βρέθηκε στο αεροπλάνο του Έπσταϊν ή στο “ηλίθιο” νησί του».

Tι έχει πει ο Έπσταϊν για τη σχέση του με τον Τραμπ

Ο δημοσιογράφος και βιογράφος του Τραμπ, Μάικλ Γουλφ, παραχώρησε πέρυσι στην Daily Beast ηχογραφήσεις από τις περίπου 100 ωρών συνεντεύξεις που πήρε από τον Έπσταϊν, προτού ο τελευταίος αυτοκτονήσει τον Αύγουστο του 2019 στο κελί του σε φυλακή της Νέας Υόρκης, εν αναμονή της δίκης του.

Ο Γουλφ υποστήριξε ακόμη ότι ο Τραμπ και ο Έπσταϊν συναγωνίζονταν ποιος εκ των δύο θα ρίξει πρώτος στο κρεβάτι την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Ο Έπσταϊν ακούγεται στις ηχογραφημένες αυτές συνεντεύξεις να περιγράφει τον Τραμπ ως τον «καλύτερο φίλο για δέκα χρόνια», ενώ τον χαρακτήρισε σχεδόν «αγράμματο», υποστηρίζοντας ότι διάβαζε μόνο τις σελίδες με τα κουτσομπολιά της New York Post.

Μάλιστα, παρότι τον είχε περιγράψει ως γοητευτικό, είχε σημειώσει επίσης: «Είναι φρικτός άνθρωπος. Κάνει άσχημα πράγματα στους καλύτερους φίλους του, τις γυναίκες των καλύτερων φίλων του, σε οποιονδήποτε που ο ίδιος προσπαθεί πρώτος να κερδίσει την εμπιστοσύνη του, και τη χρησιμοποιεί για να του κάνει άσχημα πράγματα».

Τι έχει πει το πρώην μοντέλο Στέσι Γουίλιαμς για τον Τραμπ και τον Έπσταϊν

Στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου, παραμονές των προεδρικών εκλογών, το πρώην μοντέλο Στέισι Γουίλιαμς κατηγόρησε τον Τραμπ ότι την είχε θωπεύσει το 1993 υπό το βλέμμα του Έπσταϊν περιγράφοντας το περιστατικό σε βιντεοκλήση που οργάνωσε μια ομάδα θυμάτων σεξουαλικής βίας, τα οποία υποστήριζαν την Κάμαλα Χάρις.

Η Γουίλιαμς είπε ότι στη διάρκεια μιας βόλτας το 1993 με τον τότε φίλο της, Έπσταϊν, εκείνος της πρότεινε να επισκεφθούν τον Τραμπ στον Πύργο Τραμπ στο Μανχάταν.

This is hard to stomach.



Stacy Williams recounts the time Donald Trump groped her in an elevator in 1993 after being introduced by Jeffrey Epstein. She also reveals that Epstein and Trump were “really good friends and spent a lot of time together.”



I don’t know what’s more… pic.twitter.com/PLaxcUMEwc