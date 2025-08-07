Αμερικανός στρατιωτικός συνελήφθη και κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να μεταβιβάσει ευαίσθητες στρατιωτικές πληροφορίες στη Ρωσία, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ο 22χρονος Τέιλορ Άνταμ Λι, που υπηρετούσε στο στρατόπεδο Fort Bliss στο Τέξας, φέρεται να προσπάθησε να διαβιβάσει σε πρόσωπο που θεωρούσε πράκτορα της ρωσικής κυβέρνησης τεχνικά δεδομένα και τρωτά σημεία του αμερικανικού άρματος μάχης M1A2 Abrams.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Λι επιχείρησε να αποκτήσει ρωσική υπηκοότητα προσφέροντας απόρρητες πληροφορίες και παρέδωσε σε άγνωστο άτομο κάρτα μνήμης με έγγραφα, στο πλαίσιο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο.

Ο βοηθός διευθυντής αντικατασκοπείας του FBI, Ρομάν Ροζάφσκι, δήλωσε ότι η υπόθεση αποτελεί «σαφές μήνυμα προς οποιονδήποτε σκέφτεται να προδώσει τις ΗΠΑ – ιδίως προς όσους υπηρετούν και έχουν ορκιστεί να προστατεύουν την πατρίδα μας».

Οι αρχές δεν αποκάλυψαν λεπτομέρειες για την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο ο Λι παρέδωσε την κάρτα μνήμης, ενώ δεν διευκρίνισαν εάν το άτομο αυτό ήταν πράκτορας των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών που συμμετείχε σε επιχείρηση παγίδευσης.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενα περιστατικά διαρροής στρατιωτικών πληροφοριών προς τη Ρωσία. Το 2021, πρώην μέλος των Ειδικών Δυνάμεων (Green Berets), ο οποίος είχε παραδεχτεί επαφές με Ρώσους πράκτορες από τη δεκαετία του 1990, καταδικάστηκε σε κάθειρξη άνω των 15 ετών για κατασκοπεία.

Ο Λι αντιμετωπίζει πλέον βαριές κατηγορίες, καθώς η απόπειρα παροχής στρατιωτικών μυστικών σε ξένη δύναμη θεωρείται ομοσπονδιακό κακούργημα, το οποίο επισύρει ποινές κάθειρξης έως και ισόβιας διάρκειας.

