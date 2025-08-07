Ένοπλο επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε κατάστημα McDonald’s στην πόλη Τσερκάσι της Ουκρανίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, ένας άνδρας εισέβαλε στο κατάστημα οπλισμένος και άρχισε να πυροβολεί. Στη συνέχεια, φέρεται να αυτοτραυματίστηκε με το ίδιο όπλο.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει τον δράστη να μεταφέρεται με φορείο έξω από το κατάστημα, συνοδεία αστυνομικών.

Armed man shoots at McDonald's in Cherkasy, Ukraine



Special police units are working at the scene. In the video, according to RBC-Ukraine, medics carry out the shooter, who wounded himself. pic.twitter.com/ptT3W4Z9wF — Visegrád 24 (@visegrad24) August 7, 2025

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για άλλα θύματα, ωστόσο οι Αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του χώρου και απέκλεισαν την περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό παραμένουν υπό διερεύνηση.

protothema.gr