Ένας 61χρονος άνδρας άνοιξε πυρ σε αγροτική περιοχή της Πενσυλβάνια, σκοτώνοντας τη γειτόνισσά του και τραυματίζοντας σοβαρά δύο αστυνομικούς, προτού πέσει νεκρός κατά την ανταλλαγή πυρών με τις αρχές.

Η 57χρονη Λόρι Γουάσκο δέχθηκε πυροβολισμούς έξω από το σπίτι της, κοντά στο αυτοκίνητό της, στην περιοχή κοντά στην πόλη Τόμπσον. Ο σύντροφός της ειδοποίησε τις αρχές μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 911 λίγο μετά τις 11:00 το πρωί.

Two state troopers were shot and wounded in an ambush after responding to a domestic dispute in northeastern Pennsylvania. When the gunfire stopped, the woman and armed suspect were found dead. Aaron Katersky reports. https://t.co/VmJNjBeVta pic.twitter.com/h0Sx7PVK2m August 7, 2025

Σύμφωνα με τον συνταγματάρχη της πολιτειακής αστυνομίας, Κρίστοφερ Πάρις, ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως ο Καρμίν Φάινο, 61 ετών. Μετά τη δολοφονία, έστησε ενέδρα στους αστυνομικούς Τζόζεφ Περετσίνσκι και Γουίλιαμ Τζένκινς, πυροβολώντας τους με ημιαυτόματο τουφέκι. Οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο Φάινο αρνήθηκε να παραδοθεί και πυροβολούσε κατά των δυνάμεων ασφαλείας, μέχρι που σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών.

