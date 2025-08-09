Στο Ναγκασάκι τηρήθηκε σήμερα ενός λεπτού σιγή, ακριβώς την ώρα που πριν από 80 χρόνια, στις 9 Αυγούστου 1945 και ώρα 11:02, αμερικανικό βομβαρδιστικό έριξε την ατομική βόμβα στην πόλη.

Το αποκατεστημένο καμπαναριό εκκλησίας ήχησε για πρώτη φορά από τότε, σε ένδειξη μνήμης και τιμής στα θύματα.

Ο βομβαρδισμός σημειώθηκε τρεις ημέρες μετά την καταστροφή της Χιροσίμα, προκαλώντας τον θάνατο περίπου 74.000 ανθρώπων στο Ναγκασάκι, μεγάλο λιμάνι στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ιαπωνίας.

Στη Χιροσίμα είχαν προηγουμένως σκοτωθεί 140.000 άνθρωποι.

