Τη νεογέννητη κόρη του, μόλις τεσσάρων εβδομάδων, ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ένας 22χρονος άνδρας στην Αριζόνα των ΗΠΑ επειδή «έκλαιγε πολύ». Στην αρχή υποστήριξε μάλιστα ότι το βρέφος πνίγηκε καθώς έπινε γάλα με το μπιμπερό, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Το κοριτσάκι εντοπίστηκε πρωινές ώρες της 11ης Ιουλίου από τους αστυνομικούς στο συγκρότημα διαμερισμάτων όπου διέμενε η οικογένεια. Δεν είχε τις αισθήσεις του. Ο νεαρός πατέρας ήταν μόνος με την κόρη του όταν αυτή σταμάτησε να αναπνέει.

Ο 22χρονος τελικά ομολόγησε ότι χτύπησε το μωρό και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού και κακοποίηση ανηλίκου, αναφέρει η New York Post.

Ο νεαρός πατέρας αρχικώς ισχυρίστηκε ότι το βρέφος πνίγηκε ενώ του έδινε γάλα με το μπιμπερό.

Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και κηρύχθηκε νεκρό στις 26 Ιουλίου. Οι αστυνομικοί που είχαν κληθεί στο περιστατικό ανέφεραν ότι τους είπαν ότι «το μωρό πνίγηκε ενώ το τάιζαν με μπιμπερό».

Οι ερευνητές της Αστυνομίας διαπίστωσαν αργότερα ότι το βρέφος έφερε τραύματα σε «διάφορα στάδια επούλωσης», συμπεριλαμβανομένου κατάγματος κρανίου, αιμορραγίας στον εγκέφαλο, ενώ είχε και σπασμένο πόδι και πλευρά.

Οι γονείς του παιδιού έπεσαν σε αντιφάσεις για τα σημάδια κακοποίησης, καθώς στις καταθέσεις τους ο ένας ανέφερε ότι το κοριτσάκι είχε πέσει από το κρεβάτι και ο άλλος από το κάθισμα του αυτοκινήτου και χτυπήθηκε από ένα μεταλλικό στοιχείο του καθίσματος που προκάλεσε μώλωπες γύρω από τα μάτια της.

Ο Ενρίκες είπε ότι ήταν «αρκετά βίαιος» όταν άλλαζε τις πάνες του μωρού και έστειλε μήνυμα στη σύντροφό του λέγοντας ότι «τα θαλάσσωσε». Της ζήτησε να επιστρέψει από τη δουλειά, καθώς το μωρό δεν ανέπνεε. Αργότερα ισχυρτίστηκε ότι χτύπησε το μωρό στην αριστερή πλευρά του κεφαλιού του επειδή «έκλαιγε πολύ» και την έσφιξε για να σταματήσει.

Η αυτοψία αποκάλυψε ότι τα θανατηφόρα τραύματα ήταν συμβατά με «χτύπημα, σύνθλιψη ή ποδοπάτημα», αναφέρει το αμερικανικό μέσο. Ο 22χρονος εξέφρασε «βαθιά μεταμέλεια» και επί του παρόντος βρίσκεται στη φυλακή, με την εγγύηση να έχει οριστεί στο ένα εκατομμύριο δολάρια. Δεν είναι σαφές αν η μητέρα του βρέφους αντιμετωπίζει και εκείνη κατηγορίες.

In.gr