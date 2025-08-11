Πλάνα από την κλοπή καταστήματος με λεία κούκλες Labubu αξίας χιλιάδων δολαρίων που σημειώθηκε στην Καλιφόρνια δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Στα πλάνα φαίνονται οι μασκοφόροι ληστές να αδειάζουν τα ράφια του καταστήματος στην περιοχή Λα Πουέντε, ανατολικά του Λος Άντζελες, την περασμένη Τετάρτη.

Το τοπικό γραφείο του σερίφη ανακοίνωσε ότι η διάρρηξη σημειώθηκε στις 1:29 τα ξημερώματα της Τετάρτης και πως η υπόθεση βρίσκεται υπό έρευνα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες χρησιμοποίησαν όχημα, το οποίο βρέθηκε εγκαταλελειμμένο λίγο αργότερα.

Αν και η αστυνομία εκτιμά ότι η αξία των κλεμμένων κούκλων ανέρχεται σε περίπου 7.000 δολάρια, το ακριβές ποσό παραμένει ασαφές, καθώς οι τιμές διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με την πώληση ή την μεταπώλησή τους. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του καταστήματος, οι τιμές έφταναν έως και τα 500 δολάρια η μία, ενώ η τεράστια ζήτηση έχει οδηγήσει σε υπερβολικές ανατιμήσεις από μεταπωλητές και στην εμφάνιση μαύρης αγοράς με απομιμήσεις.

«Πήραν πολλά, ίσως γύρω στα 30.000 δολάρια ή και περισσότερα από το απόθεμα», δήλωσε η Τζοάνα Αβεντάνο, συνιδιοκτήτρια του One Stop Sales. «Δουλέψαμε πολύ σκληρά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, και το να έρχονται απλά και να τα παίρνουν όλα, σαν να μην τρέχει τίποτα, είναι πραγματικά άσχημο».

