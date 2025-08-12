Μετά από πέντε χρόνια στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος Α΄ ετοιμάζεται τώρα να εγκαταλείψει τη μόνιμη κατοικία του στη χώρα που τον φιλοξένησε από τότε που εγκατέλειψε την Ισπανία, λόγω των σκανδάλων διαφθοράς και των φορολογικών προβλημάτων στα οποία είχε εμπλακεί. Και, όπως όλα δείχνουν, το επόμενο καταφύγιο του βασιλιά επί τιμή θα είναι η Πορτογαλία.

Σύμφωνα με την καταναλανική εφημερίδα «El Nacional», η οποία επικαλείται πηγές κοντά στην βασιλική οικογένεια, ο Χουάν Κάρλος Α΄ έχει επισκεφθεί πολυτελείς επαύλεις στο Εστορίλ και το Κασκαΐς. Πρόκειται για μια περιοχή που γνωρίζει καλά, καθώς ακριβώς στο Εστορίλ πέρασε μεγάλο μέρος όταν ήταν νέος και βρισκόταν σε εξορία, μετά την ανακήρυξη της Δεύτερης Ισπανικής Δημοκρατίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί, η επιλογή μπορεί να έχει ήδη γίνει, και να έχει επιλεγεί μια κατοικία, αξίας 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα προσαρμοστεί πλήρως στην τρέχουσα φυσική κατάσταση του τέως βασιλιά της Ισπανίας, με πλήρη προσβασιμότητα για αναπηρικό αμαξίδιο. Για να διευκολυνθεί η μετακίνηση του Χουάν Κάρλος Α’ στο εσωτερικό αυτής της κατοικίας, ήδη εγκαθίστανται ανελκυστήρες και ράμπες, ενώ οι χώροι προσαρμόζονται ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ευρύχωροι και ασφαλείς.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην σύζυγος της βασίλισσας Σοφίας (ο γάμος τους στην Αθήνα είχε γράψει ιστορία) και πατέρας του σημερινού βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε υποβλήθηκε σε διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις στο ισχίο και στα γόνατα, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, παρά ταύτα, η εξέλιξη της φυσικής του κατάστασης δεν ήταν η επιθυμητή, λόγω επίσης μιας προχωρημένης αρθρίτιδας με σοβαρές συνέπειες στο αριστερό του πόδι, που του προκαλεί σοβαρούς περιορισμούς.

Οι λόγοι για την αλλαγή

Σύμφωνα με την εφημερίδα «El Nacional», υπάρχει τουλάχιστον ένας πολύ απλός λόγος πίσω από αυτή την επιλογή, η οποία μάλιστα έχει εγκριθεί από τον γιο του, Φελίπε VI. Η εγγύτητα της Πορτογαλίας – και, στην περίπτωση αυτή, της περιοχής του Κασκαΐς και του Εστορίλ – με την Ισπανία μπορεί να εξηγήσει την απόφαση, καθώς διευκολύνει την επικοινωνία με τα μέλη της οικογένειας.

Επιπλέον, ο Χουάν Κάρλος Α΄ έχει επιφανείς φίλους στην Πορτογαλία, πολλοί από τους οποίους συνδέονται με την αριστοκρατία και τον επιχειρηματικό κόσμο, οι οποίοι έχουν προσφερθεί να παρέχουν υλικοτεχνική υποστήριξη σε αυτή τη μετακόμιση.

Η μετάβαση πραγματοποιείται μετά την υποτιθέμενη εμφάνιση ορισμένων σημείων κόπωσης, ιδίως συναισθηματικής, στον βασιλιά επί τιμήν, λόγω της ζωής του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Επιπλέον, θα επιτρέψει στον Χουάν Κάρλος Α΄ να παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στην Ισπανία, κάτι που θεωρείται απαραίτητο από την βασιλική οικογένεια μετά τις αντιπαραθέσεις στις οποίες βρέθηκε εμπλεκόμενος.

